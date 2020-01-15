Режиссер фильма о Ландау оспорит в суде частичный запрет на прокат ленты

16:52

Министерство культуры РФ опять отказалось выдать прокатное удостоверение четырем частям фильма «Дау».

В ответ на возмущение режиссера Ильи Хржановского, чиновники предложили опротестовать решение министерства в суде, сообщил Интерфаксу представитель режиссера. «Нами получен ответ, что министерство культуры не видит возможности дать (прокатное) удостоверение в связи с тем, что они все-таки усматривают некую порнографию в указанных сериях, и что согласно законам РФ мы можем опротестовать любое решение Минкультуры через суд. И нам порекомендовали подать в суд», - доложил собеседник агентства.

Теперь создатели фильма планируют обратиться в суд. В свою очередь, в пресс-службе Минкультуры РФ сообщили, что «Минкультуры России считает, что все спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле с участием судебных инстанций и в рамках российского законодательства».

Ранее Хржановский обратился с открытым письмом к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта «Дау», которому министерство частично отказало в прокате в России из-за откровенных сцен.

Ранее мы сообщали, что Минкульт РФ отказался выдавать прокатное удостоверение некоторым эпизодам 700-часовой картины Ильи Хржановского «Дау». Решение мотивировано тем, что в ленте, посвященной советскому физику и лауреату Нобелевской премии Льву Ландау, найдены материалы, пропагандирующие порнографию.



