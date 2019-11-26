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Минкульт частично отказал в прокате фильму про Ландау из-за порнопропаганды

14:34 26.11.2019
Минкульт частично отказал в прокате фильму про Ландау из-за порнопропаганды
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Минкульт РФ отказался выдавать прокатное удостоверение некоторым эпизодам многосерийной картины Ильи Хржановского «Дау».

Решение мотивировано тем, что в ленте, посвященной советскому физику и лауреату Нобелевской премии Льву Ландау, найдены материалы, пропагандирующие порнографию.
Ходатайство о выдаче прокатного удостоверения поступило в Минкульт 31 октября. «Проект Хржановского «Дау» это 10 эпизодов, предоставленных министерству культуры. Шесть из них абсолютно беспрепятственно получили прокатное удостоверение, четырем последним эпизодам огромного международного проекта, к сожалению, отказано в выдаче удостоверения», - сказала Интерфаксу глава департамента кинематографии Ольга Любимова.

Фильм, сценарий которого создан при участии известного писателя Владимира Сорокина, продолжается 700 часов. Прокатное удостоверение не получат в России четыре эпизода этой эпопеи: «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Новый человек», «ДАУ. Нора Сын», «ДАУ. Саша Валера».
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.11.2019, 15:37
Гость: шило

У нас,что без вкрапления порнуш и Колобок не снимишь!? Ну спроси режиссера,на кой ему порнуха,протфизика!?
Как это частично отказать!? Это как,на половину беременная.
Идиотизм!
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