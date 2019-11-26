Минкульт частично отказал в прокате фильму про Ландау из-за порнопропаганды

14:34

Минкульт РФ отказался выдавать прокатное удостоверение некоторым эпизодам многосерийной картины Ильи Хржановского «Дау».

Решение мотивировано тем, что в ленте, посвященной советскому физику и лауреату Нобелевской премии Льву Ландау, найдены материалы, пропагандирующие порнографию.

Ходатайство о выдаче прокатного удостоверения поступило в Минкульт 31 октября. «Проект Хржановского «Дау» это 10 эпизодов, предоставленных министерству культуры. Шесть из них абсолютно беспрепятственно получили прокатное удостоверение, четырем последним эпизодам огромного международного проекта, к сожалению, отказано в выдаче удостоверения», - сказала Интерфаксу глава департамента кинематографии Ольга Любимова.

Фильм, сценарий которого создан при участии известного писателя Владимира Сорокина, продолжается 700 часов. Прокатное удостоверение не получат в России четыре эпизода этой эпопеи: «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Новый человек», «ДАУ. Нора Сын», «ДАУ. Саша Валера».

