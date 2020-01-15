Михалков зарегистрировал образ Никиты Бесогона как бренд своей компании

14:55

Никита Михалков добился регистрации изображения тезоименного себе раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарного знака своей компании ООО «Бесогон»

Такое решение принял 15 января Суд по интеллектуальным правам. «Роспатент считает возможным провести регистрацию на имя заявителя оспариваемого товарного знака», - передает РИА Новости слова представителя ведомства в суде.

Судья пришел к выводу, что регистрация бренда не затронет ничьих духовных интересов. Компания Михалкова зарегистрировала бренд, включающий «стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя - форму прямоугольника».

Заявитель объяснял свой интерес тем, что использует данное изображение с 2014 года в авторской программе Михалкова «Бесогон.ТВ» на телеканале «Россия 24». Он также указывал, что в христианской литературе Никита Бесогон не упоминался с начала XVIII века, Русской Православной церковью не канонизирован и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века.

По мнению компании Михалкова, Никита Бесогон - мифологический исторический персонаж, малоизвестный среднему российскому потребителю.

