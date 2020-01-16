"Гримм" - увлекательный современный сериал в жанре фэнтези

16:00

Существует огромное количество самых разных сериалов. Отличаются они жанром, количеством серий и другими моментами

Если интересуют телесериалы в жанре фэнтези, то вполне вероятно, что вызовет интерес и сериал "Гримм". Состоит он из нескольких сезонов и снят американскими студиями "GK Productions", и "Universal TV". Данную киноработу ранее можно было увидеть лишь на телеканале NBC. Сейчас Гримм онлайн доступен и в интернете.

О чем сериал Гримм?

Телесериал частично базируется на сказках известных братьев Гримм. Он переносит зрителей в Портленд. Это небольшой городок, где работает детектив Ник Беркхардт. С виду он простой парень, но в действительности это не так. От своих предков Ник унаследовал возможность видеть в людях злых существ, угрожающих человечеству. Главный герой решил посвятить себя ликвидации данных сущностей.

Персонажи сериала

С главным персонажем удалось познакомиться. Теперь стоит рассказать об остальных действующих лицах:

- Хэнк Гриффин. Является напарником Ника. Сверхъестественным даром не обладает, но может похвастаться отличной физической силой и выносливостью. Нередко спасал Беркхардта от смерти;

- Монро. Единственное существо, с которым главному герою удалось подружиться. Он не стал убивать его, сделав Монро своим другом и союзником.

- Сержант Дрю Ву. Выступает информатором детектива. Держит его в курсе всех необычных происшествий. Множество раз выводил Ника на опасных существ;

- Розали Калверт. Одно из существ, решившее стать на путь исправления. Оно более не вредит людям. Иногда Розали помогает главному герою;

- Адалинда Шейд. Существо, с которым Беркхардту приходится часто сражаться. Убить его полностью он не может, так как Адалинда хитра и обладает редкими способностями ведьмы. В некоторых сериях оказывает помощь Нику, но становиться его другом совершенно не хочет;

- Капитан Шон Ренар. Это полукровка, которой удается стать мэром города. В целом Шон помогает Нику, но главный герой чувствует, что к этому существу ни в коем случае не стоит становиться спиной.

Особенности данной кинокартины

В целом сериал Гримм можно назвать удачным. Он получил средние оценки от критиков. Киноработа порадует современными спецэффектами и увлекательным сюжетом. Для вечернего просмотра всей семьей телесериал в полной мере подходит.