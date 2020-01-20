Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию в тяжелом состоянии

16:21

Создатель фильмов «АССА» и «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» Сергей Соловьев попал в реанимацию одной из московских больниц.

Точных подробностей о состоянии и диагнозе режиссера пока нет, отмечает Интерфакс. Однако до этого в СМИ распространилась информация, что Соловьев находится в тяжелом состоянии в больнице с ишемическим инсультом.

Режиссер Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР. В 1969 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера).

