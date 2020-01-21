Дмитрий Харатьян получил телеграмму от Владимира Путина

13:35

Дмитрий Харатьян отмечает 21 января свой 60-летний юбилей.

Поздравительную телеграмму в адрес актера направил Владимир Путин. «Благодаря щедрому, многогранному таланту и огромному запасу позитивной энергии вы добились успеха на актерском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа», - отметил президент. Кроме того. Путин пожелал Харатьяну новых творческих достижений, здоровья и всего самого доброго.

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык (Узбекистан). Через несколько лет после рождения сына семья переехала в Подмосковье. Харатьян окончил Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Дебютировал в фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш» (1976). В 1987 году Харатьян стал известен миллионам, сыграв роль Алеши Корсака в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!».

Фильмография Харатьяна насчитывает десятки фильмов, среди которых «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Тебе настоящему», «Аврора», «Инфант», «Тайны дворцовых переворотов», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» и другие.

