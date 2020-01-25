Фрейндлих получила «Золотого орла» за вклад в кино и наградила лучший фильм

13:13

Восемнадцатая по счету церемония вручения кинопремии «Золотой орел» прошла на «Мосфильме» 24 января.

Специальную награду в номинации «За вклад в российский кинематограф» получила Алиса Фрейндлих. Вручавший премию Никита Михалков выразил актрисе признательность за то, что она пронесла свой дар через всю жизнь и ни разу не изменила собственному таланту.

В ответ Алиса Фрейндлих выразила удивление тем фактом, что её награждают именно за заслуги в области кино. «Благодарю академию, но смущена, потому что я очень мало снималась, - сказала она. – Театр забирал обратно и не давал сниматься. Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою жизнь».

Алисе Фрейндлих доверили вручать гран при за лучший фильм, которым был признан «Текст» Клима Шипенко. Режиссер отметил, что съемки этой трудоёмкой картины были начаты ровно год назад и выразил признательность продюсерам ленты, которые дали ему полную свободу при воплощении всех авторских задумок. «Текст» получил награду в четырех номинациях («Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший монтаж», «Лучшая роль второго плана»). Столько же оказалось у «Одессы» («Женская роль второго плана», «Операторская работа», «Работа художника-постановщика», «Музыка фильма»). Ненамного отстал от них «Т-34», отмеченный в трех номинациях («Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшие визуальные эффекты»).