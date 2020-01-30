Разработан план по спасению «Ленфильма» от банкротства

15:05

Предложен план по спасению от банкротства киностудии «Ленфильм».

Соответствующие меры были разработаны тогдашним министром культуры Владимиром Мединским в конце декабря 2019 года совместно с Андреем Белоусовым, сообщает РБК. Главную проблему для «Ленфильма» сейчас составляет долг перед банком ВТБ, образовавшийся из-за кредита в размере 1,5 млрд рублей, который был получен на модернизацию и восстановление студии еще в 2013 году. Также у «Ленфильма» есть ряд других долгов, в том числе по налогам и сборам, а также за коммунальные услуги.

Базовым источником средств для киностудии должны стать права на «золотую коллекцию», которые могут приносить ей не менее 120 млн рублей в год. Сейчас фильмы этой коллекции принадлежат Госфильмофонду, который в свою очередь продал право на их управление частной компании «Твин СП». По замыслу чиновников, для спасения «Ленфильма» Госфильмофонд должен будет отдать права на коллекцию самой студии сроком на 25 лет.

Решить вопрос погашения основного долга банку должна продажа принадлежащего киностудии участка земли в Санкт-Петербурге, чья стоимость оценивается в 1,1 млрд. В предложениях Белоусова и Мединского указывается, что киностудия может передать участок напрямую банку по рыночной стоимости. Кроме того, Минфин может предоставить киностудии субсидию на 486,6 млн руб.

Оставшуюся часть долга, в том числе штрафы и пени за неуплату кредита, «Ленфильм» будет выплачивать из собственных средств, указано в предложении чиновников. В 2018 году выручка АО «Ленфильм» по РСБУ, согласно данным базы СПАРК, составила 231,6 млн руб., чистый убыток − 160 млн руб.

