]]>
]]>
Главная Кино Новости

Режиссер «Ледокола» снимает фильм о лыжнице Елене Вяльбе

10:45 7.02.2020
Режиссер «Ледокола» снимает фильм о лыжнице Елене Вяльбе
Николай Хомерики. Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Режиссер Николай Хомерики объявил о начале съемок спортивной драмы «Белый снег», основанной на реальных событиях.

Лента, съемки которой стартовали в январе, посвящена о лучшей лыжнице ХХ столетия Елене Вяльбе, сообщает пресс-служба проекта. Фильм о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. На роль Елены Вяльбе режиссёр пригласил Ольгу Лерман. В фильме также снимаются Владимир Гостюхин, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Анна Котова, Вадим Андреев, Дмитрий Поднозов, Александр Горбатов, Полина Чернышева, Екатерина Агеева, Полина Ватага и др.

Сценарий написали Андрей Курейчик («Движение вверх», «Ёлки», «Любовь-морковь»), Тимур Хван, Николай Хомерики, Марат Ким, Александр и Татьяна Гурьяновы. Оператор-постановщик фильма Федор Лясс («Тренер», «Ледокол», «На районе»), художник-постановщик – Сергей Гудилин («Географ глобус пропил», «В Кейптаунском порту…», «Новая земля»). Над компьютерной графикой в фильме будет работать супервайзер Илья Торопов («Брестская крепость», «Легенда №17», «Движение вверх», «Тренер») и студия Alambic VFX («Тренер», «Черновик», «Герой»). Музыку напишет Игорь Вдовин («Дуэлянт», «Девятая», «Селфи» и др.). По словам создателей проекта, для большего погружения в эпоху в картине также будут использованы хиты популярных артистов того времени.

Николай Хомерики снял историческую драму «Ледокол» и снялся в фильме Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты».
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Лыжный спорт в России и в мире, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации