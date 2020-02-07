Режиссер «Ледокола» снимает фильм о лыжнице Елене Вяльбе

10:45

Режиссер Николай Хомерики объявил о начале съемок спортивной драмы «Белый снег», основанной на реальных событиях.

Лента, съемки которой стартовали в январе, посвящена о лучшей лыжнице ХХ столетия Елене Вяльбе, сообщает пресс-служба проекта. Фильм о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. На роль Елены Вяльбе режиссёр пригласил Ольгу Лерман. В фильме также снимаются Владимир Гостюхин, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Анна Котова, Вадим Андреев, Дмитрий Поднозов, Александр Горбатов, Полина Чернышева, Екатерина Агеева, Полина Ватага и др.

Сценарий написали Андрей Курейчик («Движение вверх», «Ёлки», «Любовь-морковь»), Тимур Хван, Николай Хомерики, Марат Ким, Александр и Татьяна Гурьяновы. Оператор-постановщик фильма Федор Лясс («Тренер», «Ледокол», «На районе»), художник-постановщик – Сергей Гудилин («Географ глобус пропил», «В Кейптаунском порту…», «Новая земля»). Над компьютерной графикой в фильме будет работать супервайзер Илья Торопов («Брестская крепость», «Легенда №17», «Движение вверх», «Тренер») и студия Alambic VFX («Тренер», «Черновик», «Герой»). Музыку напишет Игорь Вдовин («Дуэлянт», «Девятая», «Селфи» и др.). По словам создателей проекта, для большего погружения в эпоху в картине также будут использованы хиты популярных артистов того времени.

Николай Хомерики снял историческую драму «Ледокол» и снялся в фильме Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты».

