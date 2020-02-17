Отец Ивана Урганта тратит свою пенсию за один день

11:02

Отец Ивана Урганта – актер Андрей Ургант посетовал на мизерный размер своей пенсии.

Пенсию, размер которой составляет 17 тысяч 500 рублей в месяц, пожилой артист просто не замечает, потому что тратит столько за один день, сообщает Lenta.Ru. Также артист рассказал, что в 2019-м ему на протяжении четырех месяцев не выплачивали пенсию. «Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так», — пояснил он.

Ранее Народный артист России Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии. Актер рассказал, что ее размер составляет 14 860 рублей, но, благодаря надбавкам, введенным мэром Москвы Сергеем Собяниным, он получает 44 тысячи.

Алиса Фрейнлих, получившая недавно «Золотого орла» за вклад в кино, призналась: У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая», — оценила актриса. Фрейндлих не стала раскрывать размер пенсии, однако заметила, что сумма выплат удвоена в связи с ее статусом почетного гражданина.

