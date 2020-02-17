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Отец Ивана Урганта тратит свою пенсию за один день

11:02 17.02.2020
Отец Ивана Урганта тратит свою пенсию за один день
Кадры с сайта kino-teatr.ru
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Отец Ивана Урганта – актер Андрей Ургант посетовал на мизерный размер своей пенсии.

Пенсию, размер которой составляет 17 тысяч 500 рублей в месяц, пожилой артист просто не замечает, потому что тратит столько за один день, сообщает Lenta.Ru. Также артист рассказал, что в 2019-м ему на протяжении четырех месяцев не выплачивали пенсию. «Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так», — пояснил он.

Ранее Народный артист России Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии. Актер рассказал, что ее размер составляет 14 860 рублей, но, благодаря надбавкам, введенным мэром Москвы Сергеем Собяниным, он получает 44 тысячи.

Алиса Фрейнлих, получившая недавно «Золотого орла» за вклад в кино, призналась: У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая», — оценила актриса. Фрейндлих не стала раскрывать размер пенсии, однако заметила, что сумма выплат удвоена в связи с ее статусом почетного гражданина.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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17.02.2020, 16:01
Гость: Непонятно одно:

какую пенсию получает тов. Зурабов (последняя должность - посол РФ на Украине), автор "монетизации льгот" и в т.ч. - первой "пенсионной реформы", благодаря которой у героя статьи (да и подавляющего большинства пенсионеров РФ) такая пенсия?

То. Зурабов! Сообщите размер вашей пенсии! (А заодно - и должность вашу нынешнюю, после вашего отзыва из Украины!)
17.02.2020, 14:42
Гость: Титус

По своим. Которые один за пятерых.
17.02.2020, 13:52
Гость: volks beobachter

Прислуга народа всегда жила хорошо . А самому народу ето необязательно.
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