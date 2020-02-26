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«Лего Фильм 2» получил главный «христианский Оскар»

09:45 26.02.2020
«Лего Фильм 2» получил главный «христианский Оскар»
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Мероприятие с вручением премии Movieguide Awards, также известной как «христианский Оскар», состоялось в Голливуде.

Две главные награды – «Лучший фильм для семейного просмотра» и «Лучший фильм для взрослой аудитории» – ушли к создателям лент «Лего Фильм 2» и «Прекрасный день по соседству» соответственно. В категории «Вера и свобода», где призы вручаются за популяризацию «позитивных американских ценностей», победили лента «Наименьшая из них: История Грэма Стэйнса» (кино) и «Струны души Долли Партон: Эти старые кости» (телевидение).

Премия Movieguide Awards была основана в 1993 году для награждения кино- и телепроектов, имеющих непосредственное отношение к христианству, а также предназначенных для семейного просмотра. В предыдущие годы лауреатами премии в числе прочих становились картины «Хроники Нарнии: Покоритель Зари», «Страсти Христовы» и «Мертвец идёт».

«Лего Фильм 2» вышел в прокат год назад. По сюжету, неуклюжий мечтатель Эммет желает поселиться со своей любимой Люси в уютном домике. Но та немного стесняется его порывов и предпочитает им образ жизни циничной готической девочки. С нее слетает вся спесь, когда происходит очередное вторжение инопланетян. Устав от бесконечных побоищ, друзья вместе с ворчливым Бэтмэном и Кисонькой-трансформером отправляются в другую галактику
 

Темы: Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премия «Оскар»
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