«Роскино» создаст Индустриальный совет для продвижения фильмов за рубежом

10:45

Организация «Роскино» собирается сформировать Индустриальный совет, куда войдут лидеры российской индустрии производства и дистрибьюции кино-, теле- и анимационного контента.

Совет станет совещательным органом, который будет определять единую повестку для продвижения российского аудиовизуального контента на международных рынках и выдвигать конкретные меры по их реализации.

О создании Индустриального совета объявила новый глава «Роскино» Евгения Маркова на Европейском кинорынке, который проходит в рамках Берлинского международного кинофестиваля. « Лидеры индустрии давно выступали за более активное и непосредственное участие в продвижении на международных рынках, - заявила она. - Индустриальный совет должен стать площадкой, где участники рынка смогут синхронизировать свои усилия и обсудить приоритеты развития отрасли, а «Роскино» – стать единым индустриальным центром для взаимодействия с международным профессиональным сообществом: продюсерами, дистрибьюторами, фестивалями, прессой и т.д.

Помимо лав крупнейших кино, теле- и анимационных компаний, в совет войдут представители дистрибьюторов, режиссеры, кинокритики и журналисты. В совете также будут представлены госструктуры, отвечающие за политику в области кино и культуры, поддержку производства и экспорта аудиовизуального контента. В ближайшее время «Роскино» направит список потенциальных участников совета на утверждение в Министерство культуры. Первое заседание совета состоится в марте.

