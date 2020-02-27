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«Роскино» создаст Индустриальный совет для продвижения фильмов за рубежом

10:45 27.02.2020
«Роскино» создаст Индустриальный совет для продвижения фильмов за рубежом
© KM.RU, Алексей Белкин
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Организация «Роскино» собирается сформировать Индустриальный совет, куда войдут лидеры российской индустрии производства и дистрибьюции кино-, теле- и анимационного контента.

Совет станет совещательным органом, который будет определять единую повестку для продвижения российского аудиовизуального контента на международных рынках и выдвигать конкретные меры по их реализации.

О создании Индустриального совета объявила новый глава «Роскино» Евгения Маркова на Европейском кинорынке, который проходит в рамках Берлинского международного кинофестиваля. « Лидеры индустрии давно выступали за более активное и непосредственное участие в продвижении на международных рынках, - заявила она. - Индустриальный совет должен стать площадкой, где участники рынка смогут синхронизировать свои усилия и обсудить приоритеты развития отрасли, а «Роскино» – стать единым индустриальным центром для взаимодействия с международным профессиональным сообществом: продюсерами, дистрибьюторами, фестивалями, прессой и т.д.

Помимо лав крупнейших кино, теле- и анимационных компаний, в совет войдут представители дистрибьюторов, режиссеры, кинокритики и журналисты. В совете также будут представлены госструктуры, отвечающие за политику в области кино и культуры, поддержку производства и экспорта аудиовизуального контента. В ближайшее время «Роскино» направит список потенциальных участников совета на утверждение в Министерство культуры. Первое заседание совета состоится в марте.
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 13:24
Гость: Ой

Какое продвижение ,какого кино?Очередная ,,могучая,, кучка которая присосётся к бюджету. То что мы можем предложить за бугор у них таких д..,шедевров,, вагон и маленькая тележка.
27.02.2020, 13:05
Гость: Дьявол кроется в деталях..

..В совете также будут представлены госструктуры, отвечающие за политику в области кино и культуры, поддержку производства и экспорта аудиовизуального контента..
Т.Е., организовывается еще одна компашка нахлебников, при гос.бюджете.
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