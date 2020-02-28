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Стэнли Кубрика уличили в издевательствах над актрисой на съемках «Сияния»

11:19 28.02.2020
Стэнли Кубрика уличили в издевательствах над актрисой на съемках «Сияния»
Кадры с сайта kinopoisk.ru
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Легендарного Стэнли Кубрика обвинили в издевательствах над актрисой Шелли Дюваль во время съемок «Сияния».

Гражданка Британии с ником _necr0mancyy_ опубликовала в Twitter серию постов, в которых рассказывалось о необычных методах работы кинематографиста, сообщает Lenta.ru. Отмечалось, что он хотел добиться идеальных сцен, в связи с чем заставил артистку отыграть одну из сцен 127 раз.

Речь идет об эпизоде, где героиня Венди Торренс пытается отбиться от мужа бейсбольной битой. «Ее слезы и дрожащие руки были реальными эмоциями. Это рекорд Гиннесса по самому большому количеству дублей для сцены с диалогом», — говорится в публикации. Из-за тяжелой работы Дюваль плакала по 12 часов в день и страдала от обезвоживания.

В постах также утверждается, что актриса не знала о сцене, в которой ее коллега Джек Николсон будет пытаться попасть в комнату, размахивая топором, поэтому ее испуг на экране был настоящим. В комментариях юзеры раскритиковали Кубрика, назвав его поведение оскорбительным. Кроме того, пользователи посчитали, что именно оно стало причиной психической болезни, о которой Дюваль заявила четыре года назад.
 

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