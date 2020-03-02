Победителя Берлинского кинофестиваля не выпустили за наградой

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Основной приз Берлинского кинофестиваля в форме золотого медведя присужден иранской ленте «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.

Сам автор ленты не смог приехать на фестиваль, отмечает РИА Новости. С 2017 года ему запрещено покидать страну, а также заниматься кинематографической деятельностью по политическим причинам. «Золотого медведя» из рук главы жюри Джереми Айронса получила дочь режиссера.

Зрители Берлинале согласились с выбором жюри, поаплодировав иранскому режиссёру стоя. В основе фильма»Зла не существует» лежат Четыре истории о степени индивидуальной свободы. Хешмат — примерный семьянин, который имеет тайну от своих близких. Пойя не может представить, что в состоянии убить человека, но должен это сделать. Джавад собирается сделать предложение своей девушке, но неожиданный сюрприз меняет его намерения. Бахрам — врач, который предпочел любимой работе затворничество. Всех этих людей объединяет невозможность выбора в условиях ограниченного существования. Каждый из героев оказывается перед необходимостью отстаивать свою свободу любой ценой.

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