]]>
]]>
Главная Кино Новости

Победителя Берлинского кинофестиваля не выпустили за наградой

12:42 2.03.2020
Зла не существует победил на Берлинском кинофестивале
Кадр из фильма «Зла не существует» с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Основной приз Берлинского кинофестиваля в форме золотого медведя присужден иранской ленте «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.

Сам автор ленты не смог приехать на фестиваль, отмечает РИА Новости. С 2017 года ему запрещено покидать страну, а также заниматься кинематографической деятельностью по политическим причинам. «Золотого медведя» из рук главы жюри Джереми Айронса получила дочь режиссера.

Зрители Берлинале согласились с выбором жюри, поаплодировав иранскому режиссёру стоя. В основе фильма»Зла не существует» лежат Четыре истории о степени индивидуальной свободы. Хешмат — примерный семьянин, который имеет тайну от своих близких. Пойя не может представить, что в состоянии убить человека, но должен это сделать. Джавад собирается сделать предложение своей девушке, но неожиданный сюрприз меняет его намерения. Бахрам — врач, который предпочел любимой работе затворничество. Всех этих людей объединяет невозможность выбора в условиях ограниченного существования. Каждый из героев оказывается перед необходимостью отстаивать свою свободу любой ценой.

Скандально известному «ДАУ. Наташа» Ильи Хржановского, одному из фаворитов конкурса, был вручен приз за художественные достижения - его получил немецкий оператор Юрген Юргес. Классик корейского кино Хон Сан-су взял приз за режиссуру. В престижной программе «Панорама-док» приз зрительских симпатий получил фильм «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Фрэнса, где оператор и со-продюсер - российский документалист Аскольд Куров.
 

Темы: Берлинский кинофестиваль , Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации