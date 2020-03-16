]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Фадеев назвал Закирову «самым главным вруном в мире»

13:41 16.03.2020
Фадеев назвал Закирову «самым главным вруном в мире»
Максим Фадеев. Фото Владимира Клавихо с сайта max-fadeev.ru
Материалы по теме:

Создатель группы SEREBRO Максим Фадеев рассказал о причинах конфликта с участницами проекта и другими своими подопечными.

Продюсер заявил, что они его использовал в эфире телеканала НТВ. «Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться, - рассказал продюсер. - Простая история. И я отошел от всех троих».

Параллельно Максим Фадеев решительно развеял слухи о том, что у него были какие-либо отношения с девушками. При этом он отметил, что на данный момент не может рассказать о подлинных отношениях с ними. «У меня есть разные скелеты в шкафу. Если это можно назвать скелетами, такие мягкие игрушки!», - добавил продюсер.
Затронул Фадеев и болезненную тему своих отношений с Нарпгиз Закировой, со скандалом ушедшей из его лейбла. «Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда, - заявил продюсер. - Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире»

По словам композитора, он жалеет, что начал работать с Наргиз. «Что было моей самой главной тотальной ошибкой? Это то, что я взял Майами (Олег Майами) и Наргиз, - считает он. - Об остальных я не жалею, потому что там были музыканты, там были сложные отношения. С той же Темниковой. Там всё что угодно, но это было какое-то вот наше, да. Это была наша жизнь. Мы ссорились, мы друг друга не любили, у нас были конфликты — всё что угодно».

Напомним, что летом прошлого года Фадеев расторг контракт с Наргиз Закировой. А спустя три месяца продюсер перевел работу своего лейбла на новые рельсы, прекратив работать с большинством артистов.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации