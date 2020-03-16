Фадеев назвал Закирову «самым главным вруном в мире»

13:41

Создатель группы SEREBRO Максим Фадеев рассказал о причинах конфликта с участницами проекта и другими своими подопечными.

Продюсер заявил, что они его использовал в эфире телеканала НТВ. «Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться, - рассказал продюсер. - Простая история. И я отошел от всех троих».

Параллельно Максим Фадеев решительно развеял слухи о том, что у него были какие-либо отношения с девушками. При этом он отметил, что на данный момент не может рассказать о подлинных отношениях с ними. «У меня есть разные скелеты в шкафу. Если это можно назвать скелетами, такие мягкие игрушки!», - добавил продюсер.

Затронул Фадеев и болезненную тему своих отношений с Нарпгиз Закировой, со скандалом ушедшей из его лейбла. «Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда, - заявил продюсер. - Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире»

По словам композитора, он жалеет, что начал работать с Наргиз. «Что было моей самой главной тотальной ошибкой? Это то, что я взял Майами (Олег Майами) и Наргиз, - считает он. - Об остальных я не жалею, потому что там были музыканты, там были сложные отношения. С той же Темниковой. Там всё что угодно, но это было какое-то вот наше, да. Это была наша жизнь. Мы ссорились, мы друг друга не любили, у нас были конфликты — всё что угодно».

Напомним, что летом прошлого года Фадеев расторг контракт с Наргиз Закировой. А спустя три месяца продюсер перевел работу своего лейбла на новые рельсы, прекратив работать с большинством артистов.

