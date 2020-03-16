Премьера юбилейного сезона сериала «Маша и Медведь» состоится осенью

17:03

Юбилейный пятый сезон анимационного сериала «Маша и Медведь» покажут осенью 2020 года.

Известно об этом стало на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале из уст директора по маркетингу группы компаний Animaccord Дарьи Катибы. «Уже этой осенью мы планируем релиз нового, пятого сезона. Мы возвращаемся к истокам, к основам - всему тому, что зрители любили в 1-2 сезонах. Такой же юмор, такая же картинка, классический сюжет», — приводит ее слова ТАСС.

Новый сезон будет включать 26 серий по семь минут. Эпизоды будут выходить с периодичностью 1-1,5 месяца. На сегодняшней день вышло восемь из 13 серий четвертого, музыкального сезона «Машины песенки».

В 2019 году «Маше и Медведю» исполнилось десять лет. Мультсериал переведен на 39 языков, его показывают более чем в 150 странах мира.

