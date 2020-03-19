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Кинопремьера «Секта»: новый порядок в зараженном мире

14:52 19.03.2020 , Денис Ступников

Итальянский фильм ужасов «Секта» вышел в российский прокат 12 марта

Жизнь в современном поместье устроена по принципам секты. В общине царят очень строгие порядки. За малейшее отклонение от правил следуют жесточайшие взыскания. Руководители секты во главе с чопорной хозяйкой дома и безжалостным «пастором», похожим на Бориса Пастернака, исходят из простого тезиса, что внешний мир заражен злом, и любое соприкосновение с ним губительно.

У хозяйки поместья есть сын-инвалид Самуэль. Подросток томится в четырех стенах и не приспособлен к самым элементарным вещам. Так продолжается до тех пор, пока в доме не появляется его разбитная ровесница Дениз, в которую паренек, конечно же, влюбляется. Однако непреклонная мамаша всячески пытается оградить Самуэля от «пагубного влияния» девицы.

Несмотря н внешне реалистичную подоплеку, «Секта» держит зрителя в напряжении от начала и до конца. До последнего мы не знаем причин, приведших этих странных людей в секту, и не понимаем, почему они так судорожно хватаются за это старинное поместье. Практически до последнего фильм будет казаться психологическим триллером, о семейном насилии, но это впечатление будет далеко не единственным. Особо пытливым поклонникам хорроров дадим, пожалуй, одну наводку: «Кловерфилд, 10».

«Секту» можно считать также притчей о болезненном разрывании пуповины между родителями и «оперившимися» детьми. Причем прописные истины о том, что ребенок непременно должен обрести автономность здесь срабатывают не всегда. Слишком уж стремительно и необратимо меняется внешний мир.

В пользу последнего утверждения говорит хотя бы те беспрецедентные меры, которые принимаются в последнее время в связи с коронавирусом. Не секрет, что каждого из нас мучают сомнения: угроза реальна или всё же нами настолько искусно манипулируют? «Секта» дает однозначный ответ на этот животрепещущий вопрос.

Кадр с сайта kinopoisk.ru

Темы: Очень страшное кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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20.03.2020, 00:19
Гость: До чего

точно сказано " Руководители секты во главе... исходят из простого тезиса, что внешний мир заражен злом, и любое соприкосновение с ним губительно" - про одну всем известную ст рану.
19.03.2020, 23:48
Гость: личный опыт

Доброе хоть что-нить сняли, а то только ужасы и секас, секас и ужасы...
Но хуже всего Дом-2. Вот думаю, можно ли туда к ним подселить сумасшедшего огнеметчика, ... что б уж наверняка.
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