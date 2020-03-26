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Ведущие канала «Россия 24» перешли на режим вещания из своих домов

13:19 26.03.2020
Ведущие канала «Россия 24» перешли на режим вещания из своих домов

Ведущие одного из федеральных телеканалов «Россия 24» перешли на режим вещания из дома в связи с пандемией коронавируса.

Журналисты ресурса дружно вышли в эфир из своих квартир, сообщает vse42.ru. Сотрудники телеканала хотят таким образом показать, что организация удаленного процесса работы возможна даже в тех сферах, где необходимы сложные технологические решения. Параллельно зрители получили редкую возможность увидеть интерьер телеведущих. «Сидим дома», – отмечается на телеканале в месте логотипа ресурса.

Напомним, что 25 марта президент РФ Владимир Путин в своем обращении к жителям России в связи с пандемией коронавируса объявил следующую неделю в стране нерабочей.
  

Темы: Коронавирус, Интернет в России, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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26.03.2020, 16:56
Гость: Владимир

Домашний интерьер этих, опостылевших всем типов, мало кому интересен. А вот то что все они наложили в штаны по полной - это радостный факт!
26.03.2020, 14:54
Гость: Разве

подальше место не нашлось?
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