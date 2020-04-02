Минкульт вынужден перенести сроки производства национальных фильмов

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Представители департамента кинематографии предупредил кинокомпании о новых мерах поддержки в условиях временного ограничения деятельности.

Сайт Министерства культуры Российской Федерации информирует, что ведомство принимает комплекс мер, направленных на снижение негативных последствий для производителей национальных фильмов, временно приостановивших работу над проектами в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Организации кинематографии, заключившие с Минкультуры России соглашения о предоставлении субсидии на производство национальных фильмов, имеют возможность обратиться в Департамент кинематографии с просьбой об однократном продлении сроков производства при задержке по независящим от них причинам. «Вопросы переноса сроков производства и сдачи фильмов будут решены с каждой кинокомпанией в индивидуальном порядке после отмены ограничительных санитарно-эпидемиологических мер. Штрафные санкции к таким компаниям применяться не будут. В настоящий момент кинокомпаниям направлены разъяснительные письма о порядке переноса сроков производства», — прокомментировала ситуацию Министр культуры РФ Ольга Любимова.

26 марта 2020 года возможность внесения изменений кинокомпаниями в календарно-постановочные планы обсуждалась в ходе встречи Министра культуры с представителями киноотрасли.

