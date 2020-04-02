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Минкульт вынужден перенести сроки производства национальных фильмов

14:33 2.04.2020
Минкульт вынужден перенести сроки производства национальных фильмов
Министерство культуры © KM.RU, Алексей Белкин

Представители департамента кинематографии предупредил кинокомпании о новых мерах поддержки в условиях временного ограничения деятельности.

Сайт Министерства культуры Российской Федерации информирует, что ведомство принимает комплекс мер, направленных на снижение негативных последствий для производителей национальных фильмов, временно приостановивших работу над проектами в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Организации кинематографии, заключившие с Минкультуры России соглашения о предоставлении субсидии на производство национальных фильмов, имеют возможность обратиться в Департамент кинематографии с просьбой об однократном продлении сроков производства при задержке по независящим от них причинам. «Вопросы переноса сроков производства и сдачи фильмов будут решены с каждой кинокомпанией в индивидуальном порядке после отмены ограничительных санитарно-эпидемиологических мер. Штрафные санкции к таким компаниям применяться не будут. В настоящий момент кинокомпаниям направлены разъяснительные письма о порядке переноса сроков производства», — прокомментировала ситуацию Министр культуры РФ Ольга Любимова.

26 марта 2020 года возможность внесения изменений кинокомпаниями в календарно-постановочные планы обсуждалась в ходе встречи Министра культуры с представителями киноотрасли.
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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02.04.2020, 15:17
Гость: ssssd

Деньги тратятся национальные. Но можно ли назвать национальной выпускаемую за эти деньги продукцию?
Культурная элита больше заинтересована в признании на западе и финтифлюшками с западных фестивалей, чем воспитанием в народе великого доброго вечного. Находящаяся в плену либеральной лжи элита не может понять, что продолжающаяся клевета на Советский Союз теперь служит развалу России и окончательной передаче постсоветских государств в колониальную зависимость транснациональному капиталу. В итоге производящиеся этой элитой фильмы служат скорее усилению хаоса и развалу России, чем укреплению государства.
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