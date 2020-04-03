Кинопремьера «Человек-невидимка»: развоплощен и очень опасен

Психологический триллер «Человек-невидимка» доступен для российского зрителя

Измученная причудами мужа-изобретателя Сесилия сбегает из его уединенного особняка, предварительно накачав благоверного лошадиной дозой снотворного и вырубив все камеры в доме. Измученная женщина находит приют у темнокожего друга-полицейского, но долгожданного покоя н получат. Всюду ей мерещится супруг-манипулятор.

Вскоре Сесилия получает весть о самоубийстве безутешного мужа, а заодно и о внезапно перепавшем ей многомиллионном состоянии. Но ни деньги, ни желанная свобода не приводят женщину в норму. Потому что так ближе и опаснее, чем после своей смерти, Гриффин не оказывался к ней еще никогда.

От классического романа «Человек-невидимка» в фильме осталась одна лишь фамилия заглавного героя. Сам он задвинут на задний план, хотя его беспринципность способна шокировать зрителей. Правда, в центре повествования все же оказывается неуравновешенная Сессилия, которая своей мимикой психически нездорового человека долго держит в нас неведении: происходят ли с ней все эти ужасы на самом деле или являются плодом больного воображения?

Трактовать фильм можно по разному. На поверхности лежит идея о том, что жертвы домашнего нсилия продолжают мучиться манией преследования даже удалившись от источника опасности. Более глубинный смысл заключается в том, что демонические страсти управляют человеком, как кукловоды марионеткой, даже после его смерти.

Однако реалистичная подоплека фильма несколько обедняет его смысловую нагрузку. Замена хоррора на детектив не всем зрителям окажется по душе. А уж набившая оскомину феминистская начинка – тем более… Нам четко дают понять: женщины быстро адаптируются к любым условиям и в силу своего природного коварства способны обыграть своих мучителей, просчитывая события на несколько шагов вперед.

Кадр с сайта kinopoisk.ru