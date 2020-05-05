Актер сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с травмой черепа

16:14

В Москве экстренно госпитализирован с серьезными ушибами актер Сергей Лавыгин.

Звезда сериала «Кухня» оступился 3 мая на крыльце своего дома, упал и ударился о лестницу, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, у артиста закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Диагноз еще будет уточняться.

38-летний актер известен ролью повара Сени в сериале «Кухня». Также он сыграл тренера в кинохите этого года «Лед-2». Недавно Сергей Лавыгин женился на своей 32-летней коллеге Марии Луговой.