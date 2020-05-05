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Актер сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с травмой черепа

16:14 5.05.2020
Актер сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с травмой черепа
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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В Москве экстренно госпитализирован с серьезными ушибами актер Сергей Лавыгин.

Звезда сериала «Кухня» оступился 3 мая на крыльце своего дома, упал и ударился о лестницу, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, у артиста закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Диагноз еще будет уточняться.

38-летний актер известен ролью повара Сени в сериале «Кухня». Также он сыграл тренера в кинохите этого года «Лед-2». Недавно Сергей Лавыгин женился на своей 32-летней коллеге Марии Луговой.   

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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