Кинопремьера «Голливуд»: бомба замедленного действия

Американский сериал Райана Мерфи «Голливуд» вышел на цифровой платформе Netflix

Красивый, как молодой Алексей Баталов, парень по имени Джек Костелло каждый день приходит к воротам киностудии в надежде попасть массовку. Парня каждый раз отвергают, а ведь на содержание беременной жены требуются деньги. От безысходности Джек устраивается работать на бензоколонку, под прикрытием которой оказываются эскорт-услуги.

Туда же устраивается и негр, написавший сценарий фильма «Пэг» про покончившую собой темнокожую актрису. В Голливуде еще не знают о расовой принадлежности автора этой истории, поэтому берут фильм в производство. На съемочной группой нависает Дамоклов меч в виде консервативного руководства студии, циничных продюсеров и разъяренных куклуксклановцев.

Тренд на альтернативную историю «фабрики грез» задал Квентин Тарантино своим трехчасовым «Однажды в Голливуде». Обе ленты построены по одному принципу: в их центре — вымышленная история с выдуманными персонажами, а в качестве второстепенных героев оказываются реальные голливудские звезды. В случае с Тарантино это — Роман Полански и Шэрон Тейт, а Райан Мерфи отдает предпочтение лечащей сексом биполярное расстройство Вивьен Ли и лоббисту качков на экране Генри Уильямсу.

Вот тут-то и начинаются расхождения в подходах обоих режиссеров. Тарантино стоит герой за Голливуд «старой школы», с видимым удовольствием позволяя звезде второстепенных вестернов Рику Далтону дать отпор сторонникам сексуальной и психоделической революции из банды Чарльза Мэнсона. Мерфи, напротив, излишне романтизирует всевозможных изгоев. В результате эпопея с производством фильма «Пэг» превращается у него в однобокий манифест об отстаивании своих прав темнокожими и геями.

Сериал полезно посмотреть все тем, кто недоумевает, как нынешний Голливуд мог превратиться в очаг скандалов, вроде недавней кампании против Харви Вайнштейна. Защищая «гонимых», труженики «фабрики грез» заложили еще после Второй мировой войны мину замедленного действия, которая привела ко всему тому, что показано, например, в фильме Джвида Кроненберга «Звездная карта»: кастинг состоявшимся актрисам на лакомую роль продюсер назначает не иначе, как в постели – всем и одновременно, а молодняк упражняется в праздном трепе в худших традициях великосветской школы злословия.

Конечно, есть в «Голливуде» и светлые пятна, связанные с вполне традиционными отношениями между мужчиной и женщиной. Очень приятное послевкусие оставляет работа австралийской красавицы Самары Уивинг (которая до этого прославилась в слэшере «Я иду искать» и в трешевом боевике «Пушки Акимбо»). Но такими темпами лет через пять воплощаемые ею гетеросексуальные ценности превратятся в нечто постыдное и оказавшееся на обочине киноиндустрии.