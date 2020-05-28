Посетителей кинотеатров будут рассаживать с дистанцией

13:09

Роспотребнадзор и Минкультуры разработали для российских кинотеатров рекомендации по профилактике распространения COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, дату открытия кинотеатров определят власти регионов. Свое решение они должны согласовывать с санитарными врачами, исходя из эпидемической ситуации в их субъекте.

Что касается посетителей, то им рекомендовано носить маски на протяжении всего сеанса и воздержаться от похода в кино при наличии каких-либо симптомов ОРВИ. Билеты будут реализовывать таким образом, чтобы во время сеанса между посетителями сохранялась дистанция не менее метра, при этом члены одной семьи смогут сидеть вместе.

Сеансы кино будут начинаться с разницей не менее 15 минут для малых кинотеатров и не менее 10 минут для кинотеатров с общим числом кинозалов семь и более. Это нужно, чтобы избежать скопления зрителей в коридорах. Продукцию баров в кинотеатрах рекомендуется, по возможности, продавать только через вендинговые автоматы.

Сотрудники кинотеатров будут обязаны каждый день перед началом работы измерять температуру. При этом контакты между разными группами работников, не связанных между собой общей деятельностью, должны быть ограниченны. Прием пищи на рабочих местах рекомендуется полностью запретить. Все сотрудники кинотеатров должны быть обеспечены антисептиками для обработки рук, а также медицинскими масками и защитными перчатками.