Кинопремьера «Момент истины»: Среди невыносимых потерь

Психологический триллер «Момент истины» вышел в прокат сразу в онлайн-кинотеатрах 19 мая

Загнанный парень Сэм работает разносчиком еды во французском ресторане. Его одолевает мания преследования и нехорошие воспоминания. Дело в том, что, живя в Америке, Сэм стал свидетелем страшного преступления. И с тех пор потерял покой, сон и любимую девушку Джорджию.

Пытаясь хоть ненадолго забыться, Сэм идет в кино и в почти пустом зале видит на экране… свою ненаглядную, которую теперь почему-то зовут Лорин. Бросая всё, парень стремглав возвращается в США, чтобы непременно попасть на премьеру фильма и разобраться во всем самостоятельно. Но мафия не дремлет: возобновляет поиски с удвоенным рвением и выходит на след Сэма.

«Момент истины» весьма оригинально обыгрывает расхожий сюжет о влюбленном в неприступную звезду простаке. А точнее – выворачивает эту мелодраматичную фабулу наизнанку, меняя местами причину и следствие. Недаром до поры, до времени все считают Сэма экзальтированным чудаком, не веря его росссказням о подмене и стирании личной истории.

Верно и другое: такие «одержимые» с виду пассионарии (которых недоброжелатели предпочитают называть «психами» и «безумцами») своей убежденности в своей правоте невольно заражают своим энтузиазмом окружающих, обретая таким образом верных и бескорыстных союзников. Потому что второй раз в жизни свидетелем (и участником) таких увлекательных событий возможность представится вряд ли.

Фильм стоит посмотреть не только из-за этих коллизий, но и ради набирающей обороты австралийской актрисы Самары Уивинг, на которую многие обратили внимание после прошлогоднего трешевого ужастика «Я иду искать». До сих пор она снималась либо в откровенно брутальных ролях, либо «шла в титрах восьмым номером», как, кстати, и ее Лорин в «Моменте истины». Здесь она предстала фактически в двух разных амплуа, и с обоими справилась блестяще. А сцена в ванной, которая начинается с показанной крупным планом реальной татуировкой Самары надолго лишит покоя растущую армию поклонников актрисы.

Кадры с сайта kino-teatr.ru

