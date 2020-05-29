]]>
]]>
Главная Кино Премьеры

Кинопремьера «Момент истины»: Среди невыносимых потерь

18:29 29.05.2020 , Денис Ступников

Психологический триллер «Момент истины» вышел в прокат сразу в онлайн-кинотеатрах 19 мая

Загнанный парень Сэм работает разносчиком еды во французском ресторане. Его одолевает мания преследования и нехорошие воспоминания. Дело в том, что, живя в Америке, Сэм стал свидетелем страшного преступления. И с тех пор потерял покой, сон и любимую девушку Джорджию.

Пытаясь хоть ненадолго забыться, Сэм идет в кино и в почти пустом зале видит на экране… свою ненаглядную, которую теперь почему-то зовут Лорин. Бросая всё, парень стремглав возвращается в США, чтобы непременно попасть на премьеру фильма и разобраться во всем самостоятельно. Но мафия не дремлет: возобновляет поиски с удвоенным рвением и выходит на след Сэма.

«Момент истины» весьма оригинально обыгрывает расхожий сюжет о влюбленном в неприступную звезду простаке. А точнее – выворачивает эту мелодраматичную фабулу наизнанку, меняя местами причину и следствие. Недаром до поры, до времени все считают Сэма экзальтированным чудаком, не веря его росссказням о подмене и стирании личной истории.

Верно и другое: такие «одержимые» с виду пассионарии (которых недоброжелатели предпочитают называть «психами» и «безумцами») своей убежденности в своей правоте невольно заражают своим энтузиазмом окружающих, обретая таким образом верных и бескорыстных союзников. Потому что второй раз в жизни свидетелем (и участником) таких увлекательных событий возможность представится вряд ли.

Фильм стоит посмотреть не только из-за этих коллизий, но и ради набирающей обороты австралийской актрисы Самары Уивинг, на которую многие обратили внимание после прошлогоднего трешевого ужастика «Я иду искать». До сих пор она снималась либо в откровенно брутальных ролях, либо «шла в титрах восьмым номером», как, кстати, и ее Лорин в «Моменте истины». Здесь она предстала фактически в двух разных амплуа, и с обоими справилась блестяще. А сцена в ванной, которая начинается с показанной крупным планом реальной татуировкой Самары надолго лишит покоя растущую армию поклонников актрисы.

Кадры с сайта kino-teatr.ru
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации