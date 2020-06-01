Пародистка Елена Воробей заболела коронавирусом

13:36

Юмористка, певица и актриса Елена Воробей (Лебенбаум) заразилась коронавирусной инфекцией.

Диагноз артистке подтвердили еще несколько дней назад, однако страхи мешали ей оперативно поделиться этой информацией с общественностью. Среди первых симптомов болезни Воробей назвала несильное, хотя и глубокое, покашливание и легкое недомогание.

Первая ночь болезни у актрисы протекала очень тяжело. Елена Воробей испытывала сильные мышечные боли в спине. От них единожды помог ибупрофен, который потом действовать перестал. В результате тело у Воробей болело так, будто его били увесистыми палками.

Пародистка признается, что на данный момент ее состояние далеко от стабильного.

