Пародистка Елена Воробей заболела коронавирусом
Кадр с сайта kino-teatr.ru
Юмористка, певица и актриса Елена Воробей (Лебенбаум) заразилась коронавирусной инфекцией.
Диагноз артистке подтвердили еще несколько дней назад, однако страхи мешали ей оперативно поделиться этой информацией с общественностью. Среди первых симптомов болезни Воробей назвала несильное, хотя и глубокое, покашливание и легкое недомогание.
Первая ночь болезни у актрисы протекала очень тяжело. Елена Воробей испытывала сильные мышечные боли в спине. От них единожды помог ибупрофен, который потом действовать перестал. В результате тело у Воробей болело так, будто его били увесистыми палками.
Пародистка признается, что на данный момент ее состояние далеко от стабильного.