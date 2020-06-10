Фильм «Унесенные ветром» стал жертвой расовых беспорядков в США

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Легендарный оскароносный фильм с Вивьен Ли и Кларком Гейблом "Унесенные ветром" пал жертвой расовой войны в США.

Как пишет Wall Street Journal, кинолента была убрана из каталога крупной американской стриминговой платформы HBO Max из-за романтизации рабства.

Действие романа Маргарет Митчелл, и, соответственно, фильма разворачивается в южных штатах США в 1860-х годах, во время и после гражданской войны между северными промышленными и южными земледельческими штатами Америки. Сюжет охватывает события на протяжении 12 лет (с 1861 по 1873 годы).

Большое место в романе отведено отношениям между белыми господами американского Юга и их рабами. Несмотря на коммерческий успех и признание кинокритиков всего мира, кинолента неоднократно подвергалась критике за "романтизацию" рабства. В киноленте показаны довольно дружеские отношения между господами и их слугами, которые даже после отмены рабства оставались верны своим хозяевам.

В тоже время повествование затрагивает острые вопросы расовой неприязни, кус-кус-клана, разбоя, чинимого бывшими рабами, которые оказались "потеряными" на свободе.

Стриминговая платформа заявила, что рассматривает возможность возвращения киноленты в каталог, однако ее описание будет сопровождаться примечаниями относительно "содержания противоречивых тем".

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