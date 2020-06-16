Церемония вручения премии «Оскар» перенесена из-за коронавируса

08:45

Организаторы крупнейшей кинопремии "Оскар" объявили о переносе торжественной церемонии награждения из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте премии.

"Академия кинематографических искусств и наук совместно с телевизионной сетью АВС приняли решение о переносе 93-й церемонии вручения премии "Оскар" на воскресенье, 25 апреля, из-за глобальной пандемии, вызванной COVID-19", - говорится в заявлении оргкомитета.

Изначально церемония награждения должна была состояться в Лос-Анджелесе 28 февраля 2021 года. Шорт-лист премии будет объявлен 9 февраля, а номинанты - 15 марта.

По словам президента Академии Дэвида Рубина, перенос поможет продлить сроки подачи заявок на участие, что даст кинематографистам больше времени для завершения и выпуска своих фильмов.

Таким образом, претендовать на награду смогут художественные фильмы, вышедшие в прокат в период с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года. Сроки подачи заявок для специальных категорий продлены до 1 декабря 2020 года, сроки подачи заявок для общих категорий продлены до 15 января 2021 года.

Также были перенесены сроки открытия Музея кинофильмов Академии, которое было запланировано на 14 декабря 2020 года. Теперь музей откроется 30 апреля 2021 года.

Одновременно с переносом церемонии вручения премии "Оскар" было объявлено и о переносе церемонии вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA). Она пройдет 11 апреля 2021 года вместо 14 февраля.