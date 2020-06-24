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Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать его алкоголизм

09:55 24.06.2020
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать его алкоголизм
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Нынешняя супруга Михаила Ефремова – звукорежиссер Софья Кругликова – сочувственно высказалась о его пристрастии к горячительным напиткам.

Она считает, что актер падок на алкоголь из-за своей тонкой душевной организации, ранимости и доброты. Верующая Софья Кругликова призналась, что не пыталась его кодировать, поскольку считает эту процедуру насилием над телом и душой, сообщает КП. Но чтобы минимизировать алкогольные дозы мужа, она всегда старалась сопровождать его на светских вечеринках, всячески отвлекая от спиртного.

Кроме того, Кругликова инициировала походы Ефремова в спортзал, благодаря чему он сбросил 15 килограммов.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев признался, что из-за переживаний по поводу недавнего ДТП со смертельным исходом актер сбросил еще 6 килограммов, терзаясь муками совести и отказавшись от алкоголя. Юрист сообщил, что его подопечный отказался выбивать разрешение на поездку 25 июня на могилу матери Аллы Покровской в первую годовщину ее смерти, предпочитая «мучиться дома».
 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 15:22
Гость: личный опыт

Судя по вашему раздражению, правда вам сильно режет глаза. А что бы меня моим ником упрекать, вам, по крайней мере, нужно здесь выступать так же под постоянным ником. Так что что все ваши претензии отметаются.
24.06.2020, 13:52
Гость: Юляша

А то !любой позавидует.
24.06.2020, 13:08
Гость: кроме этого

Мадам Волчек была еще титульной национальности.
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