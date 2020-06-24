Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать его алкоголизм

09:55

Нынешняя супруга Михаила Ефремова – звукорежиссер Софья Кругликова – сочувственно высказалась о его пристрастии к горячительным напиткам.

Она считает, что актер падок на алкоголь из-за своей тонкой душевной организации, ранимости и доброты. Верующая Софья Кругликова призналась, что не пыталась его кодировать, поскольку считает эту процедуру насилием над телом и душой, сообщает КП. Но чтобы минимизировать алкогольные дозы мужа, она всегда старалась сопровождать его на светских вечеринках, всячески отвлекая от спиртного.

Кроме того, Кругликова инициировала походы Ефремова в спортзал, благодаря чему он сбросил 15 килограммов.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев признался, что из-за переживаний по поводу недавнего ДТП со смертельным исходом актер сбросил еще 6 килограммов, терзаясь муками совести и отказавшись от алкоголя. Юрист сообщил, что его подопечный отказался выбивать разрешение на поездку 25 июня на могилу матери Аллы Покровской в первую годовщину ее смерти, предпочитая «мучиться дома».

