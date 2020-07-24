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Калягин возмутился предложением Беглова сократить бюджетников от культуры

13:21 24.07.2020
Калягин возмутился предложением Беглова сократить бюджетников от культуры
Фото с сайта kino-teatr.ru

Александр Калягин опубликовал свой протест по поводу инициативы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сократить бюджетников в культурных учреждениях.

На сайте Союза театральных деятелей РФ актер назвал «совершеннейшим абсурдом» разосланную директиву главы северной столицы о предложениях по урезанию штатов музеев, библиотек театров. Вместо этого Калягин предложил сократить непомерно раздутый чиновничий аппарат.

Артист сослался на слова Владимира Путина о том, что сокращение бюджетников с и без того нищенскими зарплатами недопустимо. Беглова Калягин обвинил в разрушении культурной жизни Санкт-Петербурга и подчеркнул, что такими темпами город вскоре утратит статус культурной столицы.
  

Темы: Санкт-Петербург, Актеры и актрисы российского кино
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Комментарии читателей
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24.07.2020, 21:21
Гость: ну начинается

сейчас должны последовать сопливые письма интеллигенции и театральных деятелей частных театров на самый верх.
24.07.2020, 21:19
Гость: кадет

В данном случае Беглов прав. Космополит Калягин и вся их театральная братва от культуры сидят полностью на шее государства. Господа Ширвиндты, Винокуры, Серебрянниковы, Райкины,....являются директорами своих частных театров и при этом полностью сидят на госубюджете.
24.07.2020, 20:01
Гость: -

При таких ценах на билеты в музеи, театры, картинные галереи там точно бюджетникам делать нечего.
В СССР билет в музей стоил от 10 до 20 копеек. А в кунсткамеру вообще вход был бесплатным.
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