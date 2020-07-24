Калягин возмутился предложением Беглова сократить бюджетников от культуры

13:21

Александр Калягин опубликовал свой протест по поводу инициативы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сократить бюджетников в культурных учреждениях.

На сайте Союза театральных деятелей РФ актер назвал «совершеннейшим абсурдом» разосланную директиву главы северной столицы о предложениях по урезанию штатов музеев, библиотек театров. Вместо этого Калягин предложил сократить непомерно раздутый чиновничий аппарат.

Артист сослался на слова Владимира Путина о том, что сокращение бюджетников с и без того нищенскими зарплатами недопустимо. Беглова Калягин обвинил в разрушении культурной жизни Санкт-Петербурга и подчеркнул, что такими темпами город вскоре утратит статус культурной столицы.

