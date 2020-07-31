Леонид Якубович получил телеграмму от Александра Лукашенко

10:51

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму Леониду Якубовичу с 75-летним юбилеем.

В праздничном поздравлении главы республики говорится, что белорусская земля всегда вспоминает и исключительно ценит телеведущего. Также Александр Лукашенко сделал упор на признание профессионалов и поклонников, которое есть у юбиляра.

Круглую дату Леонид Якубович отметит в тесном семейном кругу из-за пандемии COVID-19. К юбилею он выпустил книгу, в которую вошли его воспоминания о поездках в Косово, Чечню и Дагестан, а также УК РФ, изложенный стихами.

