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Леонид Якубович получил телеграмму от Александра Лукашенко

10:51 31.07.2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил телеграмму Якубовичу
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму Леониду Якубовичу с 75-летним юбилеем.

В праздничном поздравлении главы республики говорится, что белорусская земля всегда вспоминает и исключительно ценит телеведущего. Также Александр Лукашенко сделал упор на признание профессионалов и поклонников, которое есть у юбиляра.

Круглую дату Леонид Якубович отметит в тесном семейном кругу из-за пандемии COVID-19. К юбилею он выпустил книгу, в которую вошли его воспоминания о поездках в Косово, Чечню и Дагестан, а также УК РФ, изложенный стихами.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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31.07.2020, 16:13
Гость: 456

лукаш делает отшибку з а ошибкой. сейчас поздравил наехавшего на человека со смертельным исходом и избежавшего наказания.
31.07.2020, 16:08
Гость: Белорус, да не тот

Здесь описка. Не Якубович, а Янукович.
31.07.2020, 15:58
Гость: Никогда

еще Якубович не был так близок к провалу.
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