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Николай Фоменко сыграл Майка Науменко в фильме о погибших музыкантах

12:19 4.08.2020
Николай Фоменко сыграл Майка Науменко в фильме о погибших музыкантах
© KM.RU, Алексей Белкин

Басист «Секрета» Николай Фоменко сыграл лидера зоопарка Майка Науменко в новом художественном фильме «Уездный город N, или Первый».

Действие фильма, который посвящен погибшим рок-музыкантам, разворачивается в 1981 году и в наше время, а Фоменко сыграл постаревшего Науменко, который, по сценарию, не умер в 1991 году. В прошлом герои пребывают в постоянной динамике, в настоящем – в статике, сообщает «Фонтанка». Фоменко был знаком с Майком лично, а группа «Секрет» исполняла песни «Зоопарка» «Буги-вуги каждый день» и «Мажорный рок-н-ролл».

Сценарий фильма написали сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин и близкий друг Майка Науменко Игорь «Панкер» Гудков, много лет проработавший директором группы «Кукрыниксы», а ныне сотрудничающий с ее создателем Алексеем Горшеневым.

Съемки фильма «Уездный город N, или первый» завершаются в Санкт-Петербурге. Предыдущий художественный фильм о Майке Науменко «Лето» был представлен Кириллом Серебренниковым два года назад.
  

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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04.08.2020, 13:40
Гость: Юляша

Залипуха от слова залипуха.
А уж сытенький фоменко в этой роли этого малоприятного персонажа...это вообще...
Где Маруся и долги за нее,Коля ?!?ты подставил и обокрал десятки поверивших тебе в халявные прибыли людей.
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