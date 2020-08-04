Николай Фоменко сыграл Майка Науменко в фильме о погибших музыкантах

12:19

Басист «Секрета» Николай Фоменко сыграл лидера зоопарка Майка Науменко в новом художественном фильме «Уездный город N, или Первый».

Действие фильма, который посвящен погибшим рок-музыкантам, разворачивается в 1981 году и в наше время, а Фоменко сыграл постаревшего Науменко, который, по сценарию, не умер в 1991 году. В прошлом герои пребывают в постоянной динамике, в настоящем – в статике, сообщает «Фонтанка». Фоменко был знаком с Майком лично, а группа «Секрет» исполняла песни «Зоопарка» «Буги-вуги каждый день» и «Мажорный рок-н-ролл».

Сценарий фильма написали сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин и близкий друг Майка Науменко Игорь «Панкер» Гудков, много лет проработавший директором группы «Кукрыниксы», а ныне сотрудничающий с ее создателем Алексеем Горшеневым.

Съемки фильма «Уездный город N, или первый» завершаются в Санкт-Петербурге. Предыдущий художественный фильм о Майке Науменко «Лето» был представлен Кириллом Серебренниковым два года назад.

