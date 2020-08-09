Сериал Люцифер – преисподняя в ночном клубе Лос-Анжелеса

13:43

Этот американский телесериал вызвал настоящую бурю среди зрителей

Еще до выхода премьерных серий в 2016 году на сайте Американской Семейной Ассоциации была опубликована петиция с требованием не допустить его дальнейшее производство. По мнению добропорядочных христиан сериал Люцифер «оскорбляет их веру и Библию».

К счастью, петиция не собрала достаточного количества голосов, и проект был успешно завершен к удовольствию его многочисленных поклонников. Сериал был поставлен по комиксам Нила Геймана и Сэма Кейта. Успех был такой, что продюсеры сразу задумались над созданием второго, потом третьего и следующих сезонов. Решение о шестом сезоне было принято в июне 2020 года и с большой вероятностью он окажется последним в проекте.

Сюжет

Главный герой управляет королевством демонов, отличается эксцентричностью и жаждет новых впечатлений. Любая власть рано или поздно приедается и Люциферу стало скучно на своем могущественном троне. Чтобы развеяться, он выбрал город актеров, режиссеров, тусовок и бесконечных приключений - Лос-Анжелес. Жить здесь весело и интересно, особенно, когда ты владелец роскошного ночного клуба Lux. Разгульная ночная жизнь пришлась по нраву королю темных сил.

Когда неожиданно погибает знакомая девушка, Люцифер привлекает к расследованию детектива Хлою Декер и с удивлением находит, что его обаяние на нее не действует. Властелин черной стороны мира помогает Хлое в расследовании, используя свои суперспособности. Но он крайне ограничен во времени, ведь здесь на земле он только гость. Его ждет родной дом, преисподняя, где постепенно все выходит из-под контроля в отсутствие хозяина. Властелину ада нужно быстрее вернуться, чтобы предотвратить надвигающийся хаос в царстве злых демонов.

Детектив и мистика - беспроигрышное сочетание

Телесериал покорил сердца зрителей интересным захватывающим сюжетом, динамичностью действия и красочностью съемок. Создатели с самого начала заявляли, что фильм о властелине преисподней будет сниматься по типу детектива, наподобие популярного цикла «CSI: Место преступления». Только тут еще добавились мистика, тайны и сверхъестественные события.

На сайте https://zetflix.online уже можно посмотреть все вышедшие сезоны сериала Люцифер, большую роль в успехе которого сыграл и главный герой, талантливо созданный Томом Эллисом. Роль Мейз с неменьшим старанием исполнила Лесли-Энн Брандт, а Лорен Джерман в качестве Хлои составила гармоничную пару Люциферу Морнингстару.