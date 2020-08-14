Озвучена альтернативная причина госпитализации Ефремова

12:42

Опровергнута информация об инсульте Михаила Ефремова, госпитализированного 11 августа в ходе заседания Пресненского суда по делу смертельного ДТП 8 июня.

Актер явился на заседание нездоровым, он волочил ногу. Передвигаться ему помогали приставы, но в итоге заседание пришлось прервать, потому что Ефремову стало совсем худо. Его отнесли на носилках в скорую и госпитализировали в Боткинскую больницу. Позже появились фотографии с передвигающимся на коляске актером.

Сначала сообщалось, что у Ефремова инсульт. Но теперь ТАСС пишет, что нарушения мозгового кровообращения у артиста на диагностировано, а на самом деле у него стеноз — сужение сосудов. Заболевание может быть вызвано алкогольными излишествами.