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Озвучена альтернативная причина госпитализации Ефремова

12:42 14.08.2020
Озвучена альтернативная причина госпитализации Ефремова
Стоп-кадр с видео

Опровергнута информация об инсульте Михаила Ефремова, госпитализированного 11 августа в ходе заседания Пресненского суда по делу смертельного ДТП 8 июня.

Актер явился на заседание нездоровым, он волочил ногу. Передвигаться ему помогали приставы, но в итоге заседание пришлось прервать, потому что Ефремову стало совсем худо. Его отнесли на носилках в скорую и госпитализировали в Боткинскую больницу. Позже появились фотографии с передвигающимся на коляске актером.

Сначала сообщалось, что у Ефремова инсульт. Но теперь ТАСС пишет, что нарушения мозгового кровообращения у артиста на диагностировано, а на самом деле у него стеноз — сужение сосудов. Заболевание может быть вызвано алкогольными излишествами. 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в мире, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Сердце и сердечно-сосудистые заболевания
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