Минкульт выделил полмиллиарда рублей на поддержку новых фильмов

12:55

Министерство культуры РФ вместе с Фондом кино приняло решение выделить сумму в полмиллиарда рублей на поддержку отечественных лент, выходящих в прокат до следующего года.

Решение озвучил председатель совета Фонда кино Владимир Толстой, сообщает Интерфакс. Он подчеркнул, что такая поддержка просто необходима для лент, чьи премьеры попали на рискованный период постепенного снятия ограничительных мер после пандемии COVID-19. Деньги будут выделяться согласно заявкам, поданным в Фонд кино и на условиях возвратности в 1%.

Дополнительные 50 миллионов выделены на социальную рекламу, зазывающую людей в кинотеатры. Кроме того, увеличен срок производства фильмов с 3-х до 4-х лет.