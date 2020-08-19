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Минкульт выделил полмиллиарда рублей на поддержку новых фильмов

12:55 19.08.2020
Минкульт выделил полмиллиарда рублей на поддержку новых фильмов
Министерство культуры © KM.RU, Алексей Белкин

Министерство культуры РФ вместе с Фондом кино приняло решение выделить сумму в полмиллиарда рублей на поддержку отечественных лент, выходящих в прокат до следующего года.

Решение озвучил председатель совета Фонда кино Владимир Толстой, сообщает Интерфакс. Он подчеркнул, что такая поддержка просто необходима для лент, чьи премьеры попали на рискованный период постепенного снятия ограничительных мер после пандемии COVID-19. Деньги будут выделяться согласно заявкам, поданным в Фонд кино и на условиях возвратности в 1%.

Дополнительные 50 миллионов выделены на социальную рекламу, зазывающую людей в кинотеатры. Кроме того, увеличен срок производства фильмов с 3-х до 4-х лет.  

Темы: Коронавирус, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Проблемы кинопроката в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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19.08.2020, 16:06
Гость: Иван Иваныч

Да. За такие фильмы на кол надо сажать. Тут очевидно одно. Мы теряем весь исторический иконостас. От Жукова, Нахимова до Александр Невского. Если про Жукова снимают фуфлосериал, не соотвествующий масштабу личности, то про Александра Невского, про Суворова и Кутузова вообще перестали снимать. Да сегодня, при нынешнем уровне спецэффектов, можно такое Бородино снять. А про авиаторов. Разве сложно хотя бы сделать статичные копии фронтовых самолётов, и большие радиоуправляемые модели , которые будут при разбеге и в воздухе давать реалистическую картину. Ну сколько можно самолёты из попьемаше и картона подсовывать.
19.08.2020, 15:55
Гость: Иван Иваныч

Выделены это хорошо. Но кто ими воспользуется. Серебряников или ещё кто то из п-доров. Когда уже государство сделает заказ, на исторические фильмы( все приняты таки поправки против искажения истории) , на патриотические. Хотя, все равно придут с ботексными губами актрисочки и будут изображать медсестер, или военных лётчиц.
19.08.2020, 15:09
Гость: Капитан Очевидность

Сейчас часть этих денег осядет в карманах "того, кого надо", а на остатки снимут очередное УГ с Реввой или Петровым в главной роли.
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