Адвокату Михаила Ефремова отказали в замене судьи

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На судебном заседании 21 августа было отклонено ходатайство адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева об отводе судьи Елены Абрамовой.

Защитник актера обвинил судью в заинтересованности в этом деле, ускорении процесса и отклонении дополнительных экспертиз по ДТП, сообщает РИАМО. В сердцах Пашаев воскликнул, что «пусть уж казнят Ефремова тогда». Однако суд не принял во внимание просьбы адвоката обвиняемого, и Абрамова после недолгого совещания вернулась к своим обязанностям.

Кроме того, Елена Абрамова отказала в просьбе самого Михаила Ефремова вызвать ему для экспертизы специалистов из института Сербского. Просьбу же Пашаева об отводе судьи Ефремов поддержал.

При этом он не оценил доводы свидетелей Юрия Фиалко (заявившего о влиянии неких энергетических сил на джип артиста во время аварии) и Александра Кобеца (утверждавшего, что за рулем в момент ДТП сидел другой человек, но при этом не видевшего одним глазом и бывшего в момент столкновения в подпитии).