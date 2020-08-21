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Адвокату Михаила Ефремова отказали в замене судьи

13:47 21.08.2020
Адвокату Михаила Ефремова отказали в замене судьи
Эльман Пашаев. Стоп-кадр из видео

На судебном заседании 21 августа было отклонено ходатайство адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева об отводе судьи Елены Абрамовой.

Защитник актера обвинил судью в заинтересованности в этом деле, ускорении процесса и отклонении дополнительных экспертиз по ДТП, сообщает РИАМО. В сердцах Пашаев воскликнул, что «пусть уж казнят Ефремова тогда». Однако суд не принял во внимание просьбы адвоката обвиняемого, и Абрамова после недолгого совещания вернулась к своим обязанностям.

Кроме того, Елена Абрамова отказала в просьбе самого Михаила Ефремова вызвать ему для экспертизы специалистов из института Сербского. Просьбу же Пашаева об отводе судьи Ефремов поддержал.

При этом он не оценил доводы свидетелей Юрия Фиалко (заявившего о влиянии неких энергетических сил на джип артиста во время аварии) и Александра Кобеца (утверждавшего, что за рулем в момент ДТП сидел другой человек, но при этом не видевшего одним глазом и бывшего в момент столкновения в подпитии).  

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы зарубежных театров, Кино в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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22.08.2020, 02:14
Гость: Удивительно

Ну блин цирк.Заменил место в машине "я не я",заменил адвокатов,теперь хочет судей заменить.А может ещё его машину с места аварии заменить и дать звание народного артиста?
21.08.2020, 19:13
Гость: stalker

При чем здесь Конституция ? Я говорю о неадекватности этих свидетелей, о зазнайстве некоторых адвокатов и непродуманности их линии защиты. Кстати, Ефремов уже отказался от услуг своих адвокатов. Видимо ход защиты его не устраивает. Так что в этом вопросе я, по видимому, прав. К этому все и шло.
21.08.2020, 18:30
Гость: Время Ч.

Тоже заковидел? А я говорил - носи противогаз!
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