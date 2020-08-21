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Кинопремьера «Зеркала. Инкарнация»: ах ты, мерзкое стекло!

16:20 21.08.2020 , Денис Ступников
Зеркала. Инкарнация
Кадры с сайта kinopoisk.ru

Фильм ужасов «Зеркала. Инкарнация» вышел в российский прокат

1979 год. Маленькая девочка Анджела отказывается чистить зубы перед зеркалом в ванной, напуганная детским стишком. Сестра ее убеждает, что это всего лишь фольклор. Однако Анджела видит в зеркале нечто жуткое. Разыгрывается драма.

Наши дни. Оставшиеся сиротами сестры Оливия и Клэр приезжают в жутковатый старый дом к своей тете Бэт. Складывается ощущение, что здесь все со странностями. Бэт утверждает, что она страдает лунатизмом и ходит ночами по дому, «сшибая углы». А ее сосед Чарльз с удовольствием ест фиалки. Скрепя сердце тетя соглашается приютить родственниц, выдвигая им пару условий. Естественно, вскоре девочки нарушают все договоренности.

С зеркалами связана богатая традиция литературных и культурологических страшилок. Этот бэкграунд использован в фильме со знанием дела. В частности, это проявляется в антикварном интерьере дома — хрупких музыкальных шкатулках, тяжелых портьерах, винтажных кукол. Не остались в стороне и излюбленные детьми методики вызова «Пиковой дамы».

В то же время, некоторая «ходульность» фильма бросается в глаза. Несмотря на название картины, она не имеет отношения ни к «Зазеркалью», ни к «Зеркалам», а это уже попахивает спекуляцией. Странное впечатление производит чудаковатость обитателей дома, похожих на сдающих былые позиции советских доцентов. Как вам, например, такой диалог:

- Девочки, а чем вы увлекаетесь?
- Да не знаем - всяким…
- О, а я как раз специалист по всякому, значит, найдем, чем заняться.

Очевидно и несоответствие показанной в фильме демонической силы более чем скромным персонажам. Противником показанного в фильме демона должен быть как минимум великий святой, а не насмерть перепуганные человечки, суетливо бегающие по дому.

Несмотря на это бросающееся в глаза несоответствие, фильм достигает своей цели. «Зеркала» пугают даже не своей мистикой, а общей атмосферой, потому что этот фильм — из серии, где наводит на зрителю ужас буквально все, включая некрасивые бледные лица несчастных сестер.
 

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