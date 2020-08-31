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Ефремов объявил себя в суде приговоренным к казни

12:58 31.08.2020
Ефремов объявил себя в суде приговоренным к казни
Стоп-кадр с видео

Михаил Ефремов сравнил себя в суде с преступником, которому назначили высшую меру наказания.

Высокопарную речь на судебном заседании по делу ДТП 8 июня с его участием актер произнес в последний день лета, сообщает телеграм-канал агентства «Москва». Ефремов признался, что во время аварии он был не только пьян, но и ударился головой, а все каналы «приговорили его к казни» на следующий же день.

Сравнивая себя со смертником, артист заявил, что имеет право на последнее желание, которое заключается в биологической экспертизе и медосмотре для регенерации памяти. Таким образом Ефремов надеется доказать, что он был на пассажирском сидении. Однако суд в очередной раз вновь отклонил данные ходатайства. 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России
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