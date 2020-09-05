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Жерар Депардье принял православие в русском соборе в Париже

19:16 5.09.2020
Фото: _depardieu / instagram

Французский актер Жерар Депардье, получивший в начале 2013 года российское гражданство, принял православное крещение в храме Александра Невского в Париже, сообщает Sputnik France.

Торжественная церемония прошла 4 сентября в кругу близких людей - в храме присутствовали около 30 человек.

Сначала была прочитана молитва об изгнании нечистой силы. Депардье отрекся от сатаны. Затем он трижды подтвердил свое единение с Христом и прочитал вслух «Символ веры». Наконец, под торжественные песнопения хора и молитвы собравшихся актера обильно окропили святой водой.

На вопрос журналистов, что повлияло на его решение, Депардье ответил, что ему очень нравится православная литургия, кроме того, его связи с православным духовенством также сыграли немалую роль.

По словам актера, он считает своим духовным отцом Тихона Шевкунова, который является духовником Владимира Путина.

Темы: Франция, Актеры и актрисы зарубежного кино
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Комментарии читателей
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06.09.2020, 01:05
Гость: Имеете ввиду

В смысле,
Отец Тихон Лазар?
05.09.2020, 22:47
Гость: нет дядя

повторение Смуты,а повторение 1916 года сейчас в сША,где сносят памятники и перестрелки.
05.09.2020, 22:15
Гость: www

Да уж. Наодухотворял.
05.09.2020, 21:21
Гость: Монах

Фиг с этим Депардье. Дак вот кто в РФ воду мутит и сбивает президента со светлого пути – это отец Тихон, второй Распутин выискался. У нас прямо повторение 1916г перед революцией кода Распутина убили.
05.09.2020, 20:28
Гость: Депардье: "Всего у меня 20 детей от 10 разных женщин"

Теперь остается жениться на Поклонской и будет "Готово".
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