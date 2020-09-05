Жерар Депардье принял православие в русском соборе в Париже

19:16

Французский актер Жерар Депардье, получивший в начале 2013 года российское гражданство, принял православное крещение в храме Александра Невского в Париже, сообщает Sputnik France.

Торжественная церемония прошла 4 сентября в кругу близких людей - в храме присутствовали около 30 человек.

Сначала была прочитана молитва об изгнании нечистой силы. Депардье отрекся от сатаны. Затем он трижды подтвердил свое единение с Христом и прочитал вслух «Символ веры». Наконец, под торжественные песнопения хора и молитвы собравшихся актера обильно окропили святой водой.

На вопрос журналистов, что повлияло на его решение, Депардье ответил, что ему очень нравится православная литургия, кроме того, его связи с православным духовенством также сыграли немалую роль.

По словам актера, он считает своим духовным отцом Тихона Шевкунова, который является духовником Владимира Путина.