Рецензия на фильм «Таинственный сад»: мне надо чем-то лечить душевные раны

Драма с элементами фэнтези «Таинственный сад» вышла с российский прокат 1 сентября

1947 год. Британская Индия подвергается насильственному разделу. В результате развернувшихся катаклизмов гибнут родители маленькой Мэри, а в их доме разворачивается военный госпиталь. Не знавшая ни в чем нужды девочка тяжело переживает эти неблагоприятные жизненные перемены и пытается укрыться в мире кукольных постановок про Раму и Ситу.

Однако Мэри насильственно выдергивают из этого выдуманного мирка и помещают в детдом. Там она ни с кем не может найти общего языка. Тогда девочку отправляют в мрачный британский замок к чудаковатому дядюшке (Колин Ферт), хранящему некие секреты. Прогулки становятся единственной отдушиной для Мэри. Во время одной из прогулок она обнаруживает укрытый от посторонних взоров сад, который способен лечить душевные раны.

«Таинственный сад» - очередная экранизация одноименного романа Френсис Элизы Ходжсон Бёрнетт, вышедшего в 1911 году. Книга вошла в основу четырех сериалов и четырех фильмов. Последняя экранизация появилась четверть века назад, и создатели ленты решили, что уже пора.

События решили перенести в более близкий нам по времени 1947 год, чтобы переживания Мэри стали понятнее нынешнему зрителю. Несмотря на это, никакого особенного нагнетания переживаний героини в фильме не происходит. В жанровом отношении это мог быть и хоррор, и фэнтези. Но по этим шаблонным траекториям действие следовать отказывается. В итоге мы получили фильм с отсутствием динамики и с большей семантической насыщенностью.

В отличие от реальности романа, сад в книге вполне реален. Его мгновенные целительные свойства можно списать на буйную фантазию героини. А вот с терапией для души дело обстоит сложнее. Как и в жизни, процесс этот оказывается мучительным и неоднозначным. Но главное, что таинственный сад становиться воплощением того родного постоянства, возвращение к которым может помочь перенести тяжелые жизненные ситуации каждому из нас. Хотя бы в наших грезах и фантазиях.

Кадры с сайта kino-teatr.ru