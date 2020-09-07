Охлобыстин обратился к Путину с просьбой о помиловании Ефремова

14:34

Актер и пребывающий в запрете клирик РПЦ Иван Охлобыстин обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с ходатайством о помиловании Ефремова.

Просьба имеет частный характер, но выпущена в публичное пространство, чтобы ее точно услышали. Охлобыстин просит пощадить своего друга Ефремова, который морально раздавлен и поэтому лишен перспектив и будущего. Звезда «Даунхауса» и «Интернов» убежден, что подсудимый не представляет опасности для общества, а в тюрьме его жизни грозит реальная опасность.

Иван Охлобыстин считает, что Владимир Путин должен проявить ту самую «несправедливость», которую, по наивности, обличал Михаил Ефремов, науськанный либералами с Запада. В этом случае, по мнению Охлобыстина, Путин войдет в историю как Владимир Милосердный.

Приговор Михаилу Ефремову должны огласить 8 сентября. Член комиссии по помилованию Санкт-Петербурга Алексей Козырев счел обращение Охлобыстина давлением на суд, поскольку приговор еще не вынесен, а решение о помиловании принимает после решения суда сначала специальная комиссия, потом мэр или губернатор и лишь после этого оно может дойти до президента.