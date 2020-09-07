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Охлобыстин обратился к Путину с просьбой о помиловании Ефремова

14:34 7.09.2020
Охлобыстин обратился к Путину с просьбой о помиловании Ефремова
Кадры с сайта kino-teatr.ru

Актер и пребывающий в запрете клирик РПЦ Иван Охлобыстин обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с ходатайством о помиловании Ефремова.

Просьба имеет частный характер, но выпущена в публичное пространство, чтобы ее точно услышали. Охлобыстин просит пощадить своего друга Ефремова, который морально раздавлен и поэтому лишен перспектив и будущего. Звезда «Даунхауса» и «Интернов» убежден, что подсудимый не представляет опасности для общества, а в тюрьме его жизни грозит реальная опасность.

Иван Охлобыстин считает, что Владимир Путин должен проявить ту самую «несправедливость», которую, по наивности, обличал Михаил Ефремов, науськанный либералами с Запада. В этом случае, по мнению Охлобыстина, Путин войдет в историю как Владимир Милосердный.

Приговор Михаилу Ефремову должны огласить 8 сентября. Член комиссии по помилованию Санкт-Петербурга Алексей Козырев счел обращение Охлобыстина давлением на суд, поскольку приговор еще не вынесен, а решение о помиловании принимает после решения суда сначала специальная комиссия, потом мэр или губернатор и лишь после этого оно может дойти до президента.

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Комментарии читателей
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08.09.2020, 01:43
Гость: Товарищ Сухов - Ефремову

Читай, Миша, читай!
Здесь всё про тебя сказано, полный отзыв и полная справедливость. Такого ни в каком суде не услышишь.
Ведь суд - это что? - Закон?
Закон - не первичен и не самостоятелен; он основан на Нравственности. Нравственность у кого? - У народа.
Он к тебе здесь и говорит, народ-то. Не стихами лживыми, как у дружков твоих, лоснящихся от жира, фриков позорных... пройдох и алкашей.
А так просто, словами честными и понятными, без лицеприятия.
*
На поселение не иди. Откажись. И попроси больше чем прокурор. Проси максимум. Да не бойся: и там люди живут. Человеком станешь. Очистишься.
Ну а коли загнешься - так на все воля Божья! Ради Него рождаемся, ради Него и умираем.
08.09.2020, 01:28
Гость: Товарищ Сухов

Такую замысловатую просьбу экс-попа Охлобыстина можно выполнить только одним способом:
- поменять им друг другу фамилии, и после этого помиловать того, фамилия которого Ефремов. Наказание по суду пусть идет исполнять Охлобыстин.
08.09.2020, 00:38
Гость: Эмма Петровна

Жалко М.Ефремова. Мне его стало жалко не после совершенной автомобильной аварии, приведшей к смерти человека, у которого осталась осиротевшая семья. Мне БЫЛО жалко талантливого артиста, потерявшего контроль над собой, который мог пьяным выходить на подмостки театра, садиться за руль автомобиля. ЖАЛКО!!! Очень жалко потерявшего себя человека в этой жизни. Но рано или поздно должно было случится то, что случилось- это совершенно закономерно. Можно ли просить Президента о помиловании? На каком основании? Потому что МИша хороший? Охлобыстин сам об этом хорошо подумал прежде чем обратиться к руководителю государства?
08.09.2020, 00:24
Гость: Александр

Он родился с корявой харей и лживым характером. Такие на сцене колоритно смотрятся. В чём его заслуга? Ни в чём! Мохнатая рука папы, что протащила на сцену? Пусть клоуны убивают людей, сеют страдания в их семьях! А мы будем хлопать этому ..... и сочувствовать, как маленькому! Зажрались эти ....., несущие искусство в массы и призванные своей профессией возвышать души людей! Пусть отвечает за поступки как мужчина, а не строит из себя ребёнка! Неровен час и Сергей Зверев окажется в такой же ситуации. Вот будет слёзная потеха! ))) Пожалеем ..... , и глядишь, искусство точно сделает из своих зрителей и поклонников настоящих ЛЮДЕЙ:)))
08.09.2020, 00:06
Гость: Сергей

Ефремова столько раз миловали... и позволили стать убийцей. А если бы сразу лишили прав за вождение пьяным (он ведь не в первый раз сел за руль пьяным, много раз откупался, даже в этом ДТП кричал "что денег много, всё решит"). Если бы после первого выхода на сцену пьяным отстранили от спектаклей на годик... Тогда бы не надо было бы выносить приговор о лишении свободы, и Ефремова бы спасли от бессмысленной пьяной жизни, и человек не погиб бы, да и для других хамов был бы урок. Охлобыстин, вроде бы верующий, а заботится о спасении комфотной жизни друга, не о его душе, которая прошла бы через испытание и глядишь бы нашла смысл бытия...
Не сломается он на зоне, он и настоящей зоны не увидит, если осудят. Комфорт потеряет, это верно, но не будет он на зоне как простой зек. Найдутся жалостливые, которые будут потакать погибели его души.
Если власть пожалеет Ефремова, то другие такие же как он ещё больше погубят людей, так и будут у нас беззаконие. Не милости просит Охлабыстин для друга, а медвежьей услуги.
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