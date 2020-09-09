]]>
]]>
Главная Кино Новости

Актер Юрий Назаров госпитализирован в реанимацию с коронавирусом

18:30 9.09.2020
Актер Юрий Назаров госпитализирован в реанимацию с коронавирусом
Фото с сайта kino-teatr.ru

Народный артист России Юрий Назаров был госпитализирован с диагнозом COVID-19.

Актер девять дней находится в реанимации столичной больницы №52, сообщает КП. За это время улучшений у него не наблюдалось. Родные Назарова ждут, когда он выйдет из кризиса. Несмотря на сильнейшее поражение легких, артист умудряется не терять присутствия духа и старается быть на связи с родственниками, однако врачи у него недавно отобрали мобильный телефон.

Юрий Назаров прославился ролями в фильмах «Андрей Рублев», «Красная палатка», «Звезда Санникова» и «Маленькая Вера». 

Темы: Коронавирус, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.09.2020, 20:18
Гость: Радуга

Юрий Владимирович,Вы уж пожалуйста выздоравливайте,мы Вас очень любим и переживаем за Вас. Вся наша семья желает Вам здоровья,здоровья и еще раз здоровья!
09.09.2020, 20:11
Гость: Гость:Гость

Сейчас все не угодные, но авторитетные в народе, а значит опасные для геноцидного режима, будут заражены и убиты короновирусом. Время такое страшное.
09.09.2020, 19:45
Гость: Нет

Никакого коронавируса не существует, это доказал генерал-полковник Ивашов.
Все комментарии (4)
]]>



]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации