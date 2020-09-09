Актер Юрий Назаров госпитализирован в реанимацию с коронавирусом

18:30

Народный артист России Юрий Назаров был госпитализирован с диагнозом COVID-19.

Актер девять дней находится в реанимации столичной больницы №52, сообщает КП. За это время улучшений у него не наблюдалось. Родные Назарова ждут, когда он выйдет из кризиса. Несмотря на сильнейшее поражение легких, артист умудряется не терять присутствия духа и старается быть на связи с родственниками, однако врачи у него недавно отобрали мобильный телефон.

Юрий Назаров прославился ролями в фильмах «Андрей Рублев», «Красная палатка», «Звезда Санникова» и «Маленькая Вера».