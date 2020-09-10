Никита Михалков получил награду из рук Михаила Мишустина

10:20

Церемония вручения наград правительства РФ в области культуры состоялась 9 сентября.

Из рук премьер-министра РФ Михаила Мишустина награды получил авторский коллектив кассовой спортивной драмы «Движение вверх» - продюсеры Никита Михалков и Леонид Верещагин, а также исполнитель главной роли Владимир Машков, сообщает ТАСС.

В речи по этому поводу Михалков скромно оценил достоинства спродюсированной картины. Он заметил, что это не прорыв, а крепкая и здоровая лента в советском духе. Никита Михалков выразил надежду, что таких работ со временем станет больше.

Среди других лауреатов — писательница Гузель Яхина, пианист Борис Березовский и хореограф Вячеслав Самодуров.