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Никита Михалков получил награду из рук Михаила Мишустина

10:20 10.09.2020
Никита Михалков получил награду из рук Михаила Мишустина
Никита Михалков © KM.RU, Алексей Белкин

Церемония вручения наград правительства РФ в области культуры состоялась 9 сентября.

Из рук премьер-министра РФ Михаила Мишустина награды получил авторский коллектив кассовой спортивной драмы «Движение вверх» - продюсеры Никита Михалков и Леонид Верещагин, а также исполнитель главной роли Владимир Машков, сообщает ТАСС.

В речи по этому поводу Михалков скромно оценил достоинства спродюсированной картины. Он заметил, что это не прорыв, а крепкая и здоровая лента в советском духе. Никита Михалков выразил надежду, что таких работ со временем станет больше.

Среди других лауреатов — писательница Гузель Яхина, пианист Борис Березовский и хореограф Вячеслав Самодуров.  

Темы: Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса, Правительство России
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Комментарии читателей
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10.09.2020, 14:44
Гость: stalker

У меня складывается впечатление, что у нас награды дают одним и тем же лицам. По кругу. Новых лиц как-то не видно. Что касается фильма. Да, это добротный "советский" фильм. Только вот советская эпоха в далеком прошлом. Парадоксальная ситуация. Той страны уже нет, а у нас теперь кроме советского прошлого с теплотой и вспомнить нечего. Наверно потому, что о настоящем вспоминать и думать не хочется.
10.09.2020, 14:25
Гость: Виктор. Красноярск .

А ещё гутарят , в Росии нет идеологиии . Как нет ? А гузель за , что наградили , так за АНТИСОВЕТИЗМ , которым плавно перетекмет в РУСОФОБИЮ .
10.09.2020, 13:57
Гость: а руки, руки Михалков

после этого не мыл?

Ниже правильно написано.
То бесов гоняет, то награды ...... принимает.
10.09.2020, 13:29
Гость: За то,

что гонял чужих бесов.
10.09.2020, 13:25
Гость: Петр

автор молодец - "...из рук..." покормился т.е. :-)
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