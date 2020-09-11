Кинопремьера «Нина У»: тайваньский Харви Вайнштейн

Тайваньский психологический триллер «Нина У» многие российские граждане получили возможность увидеть в рамках акции «Ночь кино»

Молодая актриса Нина У приехала из провинции в мегаполис восемь лет назад. За это время она смогла сняться лишь в нескольких короткометражках и рекламных роликах. Форму удается поддерживать лишь на регулярных стримах с ни к чему не обязывающим светским трепом и поеданием дамплингов.

Во время одного из таких кустарных эфиров ей звонит агент с радостной новостью: появилась возможность сняться в большой роли в шпионской драме. Нину смущает, что в кадре придется появиться голой в окружении двух изнемогающих от страсти офицеров. Скрепя сердце она идет на кастинг и получает-таки вожделенную роль. Однако после окончания съемок жизнь Нины резко меняется, причем — далеко не в лучшую сторону.

Тайваньский кинематограф для нас — экзотика. Вдвойне приятно, что в этой восточной стране снимаются крепкие артхаусные драмы с крепким сюжетом и обилием впечатляющих приемов (например, терзаемая сомнениями Нина видит застрявшую в ресторанном светильнике лягушку, которая отчаянно карабкается наверх изнутри абажура).

Лента смотрится на одном дыхании, потому что в ней мастерски совмещены реальные события, снимаемые сцены шпионского блокбастера, мрачные фантазии и тревожные сны героини. Утратившая почву под ногами из-за тяжелого перевоплощения «Нина У» напоминает персонажей «Черного лебедя» Даррена Ароноффски. Ну и, естественно, нельзя не вспомнить и о шедевральном «Начале» Глеба Панфилова.

Идея фильма далеко не исчерпывается актерским выгоранием. На стадии производства «Нины У» разразился скандал с Харви Вайнштейном, и продюсеры срочно решили перекроить сценарий, вставив в него отсылке к громкой теме. С одной стороны, это, безусловно, хайп. С другой стороны, линия с домогательствами не выглядят вставным зубом, потому что настолько органично вплетена в действие, что зритель не подозревает о ней вплоть до самой развязки.