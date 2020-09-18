Фильм «Доктор Лиза» был награжден на «Кинотавре»

18:13

Байопик Оксаны Карас «Доктор Лиза» получил приз зрительских симпатий на фестивале «Кинотавр» в «Сочи».

Лента набрала 8,5 баллов из 10 возможных. Второе место заняла мистическая драма «Пугало» Дмитрия Давыдова о всеми гонимой якутской народной целительнице из нищей деревни (8 из 10 баллов), сообщает РИА Новости. На третьей позиции разместился «Китобой» Филиппа Юрьева об интерактивно влюбленном чукотском охотнике Лехе (7,9 баллов).

«Доктор Лиза» описывает сутки из жизни безвременно погибшего самоотверженного врача Елизаветы Глинки. Заглавную роль играет Чулпан Хаматова, но в фильме синтезирован и голос самой героини.