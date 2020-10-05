Новую серию «Простоквашина» посвятили мусорной проблеме
Стоп-кадр с видео
Состоялся онлайн-релиз очередной серии перезагруженного детского сериала «Простоквашино».
Тридцать пятый выпуск носит название «Экология», сообщает РИА Новости. По сюжету, кот Матроскин опрометчиво выбрасывает на заднем дворе кучу мусора. Печкин ее обнаруживает и приходит в бешенство, грозя коту штрафом за антисанитарию и несанкционированную свалку.
Попутно создатели мультсериала учат детей раздельному сбору мусора и тонкостям переработке вторсырья.