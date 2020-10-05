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Новую серию «Простоквашина» посвятили мусорной проблеме

16:27 5.10.2020
Новую серию «Простоквашина» посвятили мусорной проблеме
Стоп-кадр с видео

Состоялся онлайн-релиз очередной серии перезагруженного детского сериала «Простоквашино».

Тридцать пятый выпуск носит название «Экология», сообщает РИА Новости. По сюжету, кот Матроскин опрометчиво выбрасывает на заднем дворе кучу мусора. Печкин ее обнаруживает и приходит в бешенство, грозя коту штрафом за антисанитарию и несанкционированную свалку.

Попутно создатели мультсериала учат детей раздельному сбору мусора и тонкостям переработке вторсырья. 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Мультфильм, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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05.10.2020, 22:56
Гость: Интересно

А следующая серия будет про канализацию? Будет вполне увлекательно и наверное интересно,особенно детям.Других тем не нашлось для малышей?
05.10.2020, 21:19
Гость: Сердечник

ну и жулик этот печкин, а что сразу не мог предложить сдать
05.10.2020, 17:44
Гость: Это не главное

Надо бы еще над темой обнуления авторам подумать.
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