Новую серию «Простоквашина» посвятили мусорной проблеме

16:27

Состоялся онлайн-релиз очередной серии перезагруженного детского сериала «Простоквашино».

Тридцать пятый выпуск носит название «Экология», сообщает РИА Новости. По сюжету, кот Матроскин опрометчиво выбрасывает на заднем дворе кучу мусора. Печкин ее обнаруживает и приходит в бешенство, грозя коту штрафом за антисанитарию и несанкционированную свалку.

Попутно создатели мультсериала учат детей раздельному сбору мусора и тонкостям переработке вторсырья.