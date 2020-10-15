«Союзмультфильм» опроверг участие Билана в озвучке Крокодила Гены

14:22 15.10.2020

Киностудия «Союзмультфильм» не подтвердила вчерашнюю новость о том, что Дима Билан споет «Песню Крокодила Гены» в обновленном мультике о Чебурашке.

Превратный вывод об этом был сделан журналистами на основе туманного поста в соцсетях Димы Билана. В реальности же певец всего лишь споет «Пусть бегут неуклюже» в онлайн-концерте песен из востребованных мультфильмов, сообщает РИА Новости.

Ранее Билан поделился своей радостью от соприкосновения с легендой.