«Союзмультфильм» опроверг участие Билана в озвучке Крокодила Гены

«Союзмультфильм» опроверг участие Билана в озвучке Крокодила Гены

Киностудия «Союзмультфильм» не подтвердила вчерашнюю новость о том, что Дима Билан споет «Песню Крокодила Гены» в обновленном мультике о Чебурашке.

Превратный вывод об этом был сделан журналистами на основе туманного поста в соцсетях Димы Билана. В реальности же певец всего лишь споет «Пусть бегут неуклюже» в онлайн-концерте песен из востребованных мультфильмов, сообщает РИА Новости.

Ранее Билан поделился своей радостью от соприкосновения с легендой.  

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