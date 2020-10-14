Дима Билан подарит свой голос обновленному Крокодилу Гене

14:30 14.10.2020

Обновленный Крокодил Гена в «перезагруженном» мультфильме о Чебурашке споет голосом отечественного поп-артиста Димы Билана.

Мультгерой исполнит песню «Пусть бегут неуклюже», записанную предварительно Биланом, о чем сам сообщил певец в собственном Инстаграме. Дима Билан признался, что ему радостно от прикосновения к легенде.

Чебурашке «Союзмультфильм» собирается посвятить сериал в формате 3D. Премьера назначена на 2022 год.