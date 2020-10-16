Рецензия на фильм «Пеликанья кровь»: размежевание мужчин и женщин ведет к мировой катастрофе

Немецко-болгарский психологический триллер «Пеликанья кровь» был представлен на 42-м ММКФ

Волевая женщина по имени Вибке работает тренером полицейских лошадей. Мужа у нее нет, зато она воспитывает приемную девятиоетнюю девочку Николину. Останавливаться на достигнутом Вибке не собирается, поэтому отправляется в Болгарию, чтобы удочерить вторую сироту.

В отличие от рассудительной и покладистой Николины, пятилетняя Зоя оказывается тем еще подарком. В новом доме она регулярно устраивает бардак и отвратительные истерики, на замечания не реагирует, прочим детям и домашним животным от нее лучше держаться подальше. Врачи бессильны, поскольку став свидетельницей смерти матери-проститутки, Зоя заполучила в итоге в качестве защитной реакции психики атрофию эмоциональной сферы. Специалисты советуют Вибке сдать девочку обратно и не мучиться. Но новоявленная мамаша опускать руки не собирается и прибегает к весьма экзотическим способам решения проблемы.

Параллель между Вибке и пеликаном вовсе не случайно. В мировой символологии эта птица воплощает безусловную материнскую любовь, якобы кормя своих детенышей собственной кровью. Нечто подобное проделывает и Вибке, причем — практически в прямом смысле слова.

Фильм выходит за рамки семейно бытовой драмы и леденящего хоррора, хотя элементы и того, и другого жанра в нем сильны. Широчайший социально политический фон, присущий «Пеликаньей крови» вовсе не случаен. Полицейских лошадей целенаправленно обучают не бояться дымовых шашек и прочих уловок протестующих демонстрантов, а неотесанный болгарский таксист, узнав, что в Германии одиноким работающим женщинам запрещено обучать детей, начинает смеяться, что раз уж фройлен все время трудится, значит — ей действительно некогда найти мужика. Что-то в этом мире мире явно пошло не так…

Есть подозрение, что это — пагубный результат размежевания мужского и женского принципа в современном обществе. В фильме гендерные точки зрения абсолютно равноправны, но они существуют параллельно друг другу, ни разу не пересекаясь. Мужчины раскладывают по полочкам, почему Вибке должна вернуть дочь в приют. Сама она противится такой логически обоснованной точки зрения, и прибегает к иррациональным, а потому опасным методам восстановления статуса кво.

Все по-своему правы. Но если бы между мужчинами и женщинами восстановилась былая синергия, то не было бы ни гибнущих проституток, ни бузящих демонстрантов, ни детей с непоправимо искалеченной психикой.