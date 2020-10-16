Театр на Таганке назвали «гнилищем» из-за давления на девушку без маски

12:45 16.10.2020

В сети началась массированная кампания против Театра на Таганке, охрана которого заставляла зрительницу надевать защитную маску.

Все началось с того, что в театр 14 октября была вызвана полиция и Росгвардия, так как там произошел инцидент с непокорной девушкой, отказавшейся использовать СИЗ. В итоге время начала спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» сдвинулось на час вперед.

Интернет-пользователи посчитали конфликт «унижением здравомыслящей девушки», знающей «свои права». Юзер katy_skazkа предложила театру сначала организовать соблюдение дистанции, а потом уже заставлять «маску одеть» (неверное правописание сохранено). Театр назвали «гнилищем», а его сотрудников - «фашистами», которые безнадежно испортили репутацию культурного учреждения.