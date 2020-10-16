Театр на Таганке назвали «гнилищем» из-за давления на девушку без маски
В сети началась массированная кампания против Театра на Таганке, охрана которого заставляла зрительницу надевать защитную маску.
Все началось с того, что в театр 14 октября была вызвана полиция и Росгвардия, так как там произошел инцидент с непокорной девушкой, отказавшейся использовать СИЗ. В итоге время начала спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» сдвинулось на час вперед.
Интернет-пользователи посчитали конфликт «унижением здравомыслящей девушки», знающей «свои права». Юзер katy_skazkа предложила театру сначала организовать соблюдение дистанции, а потом уже заставлять «маску одеть» (неверное правописание сохранено). Театр назвали «гнилищем», а его сотрудников - «фашистами», которые безнадежно испортили репутацию культурного учреждения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Только Вы еще настоящего днища не представляете, сударь. Настоящее днище на стройках.
Представляете, строителей сейчас заставляют носить строительные каски, это же форменный фашизм.
Так только с рабами поступали, в рабовладельческом ссср.
А сейчас в красновато-иврейской Америке истерию про несчастные случаи на стройках раздувают производители касок.
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А что творится на дорогах?
Полицаи заставляют пешеходов дорогу переходить на зеленый свет и по пешеходным переходам.
Вот где реальный Социалистический Тоталитаризм.
И все это коммуняцкое поветрие идет к нам прямым ходом из Красноперой британии.
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То ли дело в марксистской Российской Империи. Люди и кони свободно ходили всюду, где могли пожелать и никаких ограничений. Политически грамотные православные помещики кормили крестьян с ложечки и убирали за лошадьми навоз. Никого не заставляли маски, каски носить, ходить по зебре.
А все потому что, царь был добрым, мудрым и знал капитал Карла Маркса "на зубок".
"Намордники" и "варежки",это для "зомби",регулярно смотрящих "зомбоящик"!Толку от них только "производителям".Театр абсурда и ярмарка тщеславия чиновников сегодня "в топе".
В людской популяции встречаются особи, которые не хотят делиться с окружающими результатами своего труда, временем, удобствами, комфортом.
Например, надо уступать место в автобусе, отдать 2 года жизни на службу в армии, работать волонтером, носить маску, учитывая опасения людей по поводу инфицирования и т.д.
Раньше таких особей племя уничтожало, оставляя тех, кто делился и приносил общую пользу.
Обычное их поведение крики - "Свободу Личности!" за которыми кроется стремление получать от других не давая ничего взамен. Это мелкие хищники. Если таких осбей не окорачивать, в сложных условиях они разрушают популяцию
После этого ролика ненависть к полицаям только усилилась. Это произвол. Рост заразившихся резко возрасло сразу после выборов 13.09.2020.наказывать надо власть, тех кто организовывал выборы.
если театр Это сделал - это в самом деле "днище".
а девушке уважуха.