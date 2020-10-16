Театр на Таганке назвали «гнилищем» из-за давления на девушку без маски

Театр на Таганке объявили фашистским из-за давления на девушку без маски

В сети началась массированная кампания против Театра на Таганке, охрана которого заставляла зрительницу надевать защитную маску.

Все началось с того, что в театр 14 октября была вызвана полиция и Росгвардия, так как там произошел инцидент с непокорной девушкой, отказавшейся использовать СИЗ. В итоге время начала спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» сдвинулось на час вперед.

Интернет-пользователи посчитали конфликт «унижением здравомыслящей девушки», знающей «свои права». Юзер katy_skazkа предложила театру сначала организовать соблюдение дистанции, а потом уже заставлять «маску одеть» (неверное правописание сохранено). Театр назвали «гнилищем», а его сотрудников - «фашистами», которые безнадежно испортили репутацию культурного учреждения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.10.2020, 20:05
    Гость: Да Да Да

    Только Вы еще настоящего днища не представляете, сударь. Настоящее днище на стройках.
    Представляете, строителей сейчас заставляют носить строительные каски, это же форменный фашизм.
    Так только с рабами поступали, в рабовладельческом ссср.
    А сейчас в красновато-иврейской Америке истерию про несчастные случаи на стройках раздувают производители касок.
    --
    А что творится на дорогах?
    Полицаи заставляют пешеходов дорогу переходить на зеленый свет и по пешеходным переходам.
    Вот где реальный Социалистический Тоталитаризм.
    И все это коммуняцкое поветрие идет к нам прямым ходом из Красноперой британии.
    --
    То ли дело в марксистской Российской Империи. Люди и кони свободно ходили всюду, где могли пожелать и никаких ограничений. Политически грамотные православные помещики кормили крестьян с ложечки и убирали за лошадьми навоз. Никого не заставляли маски, каски носить, ходить по зебре.
    А все потому что, царь был добрым, мудрым и знал капитал Карла Маркса "на зубок".

  2. 16.10.2020, 15:33
    Гость: шаман

    "Намордники" и "варежки",это для "зомби",регулярно смотрящих "зомбоящик"!Толку от них только "производителям".Театр абсурда и ярмарка тщеславия чиновников сегодня "в топе".

  3. 16.10.2020, 15:29
    Гость: Владимир

    В людской популяции встречаются особи, которые не хотят делиться с окружающими результатами своего труда, временем, удобствами, комфортом.
    Например, надо уступать место в автобусе, отдать 2 года жизни на службу в армии, работать волонтером, носить маску, учитывая опасения людей по поводу инфицирования и т.д.
    Раньше таких особей племя уничтожало, оставляя тех, кто делился и приносил общую пользу.
    Обычное их поведение крики - "Свободу Личности!" за которыми кроется стремление получать от других не давая ничего взамен. Это мелкие хищники. Если таких осбей не окорачивать, в сложных условиях они разрушают популяцию

  4. 16.10.2020, 15:22
    Гость: Идиот.

    После этого ролика ненависть к полицаям только усилилась. Это произвол. Рост заразившихся резко возрасло сразу после выборов 13.09.2020.наказывать надо власть, тех кто организовывал выборы.

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