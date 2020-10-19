Разработан маршрут экскурсии по фильму «Москва слезам не верит»

Разработан маршрут экскурсии по фильму «Москва слезам не верит»

В интернете обнародован маршрут экскурсии по памятным местам «оскароносной» мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Онлайн-гид опубликован на сайте правительства столице и портале «Узнай Москву», сообщает РИА Новости. Стартует маршрут со станции метро «Новослободская», где познакомилась героиня фильма Свиридова с хоккеистом Гуриным. Далее предлагается посетить улицу Горького (ныне – Тверская), на которой устроили себе прогулку Люся и Катя.

Конечным пунктом экскурсии стала улица Мосфильмовская, славившаяся в советское время своими «генеральскими» домами.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2020, 17:28
    Гость: Шило

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